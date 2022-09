Juliet Lima vuelve al ruedo: «No estoy de acuerdo con el malandreo ni con los hijos de la revolución» (+Video)

Entornointeligente.com /

Este jueves 14 de septiembre, la actriz venezolana Juliet Lima decidió dar la cara ante las críticas quevrecibió por su declaración acerca de los «marginales« , haciendo alusión a su comentario sobre la tiktoker Yoabimar , quien se hizo un viral tras hablar de su llegada a la ciudad de Nueva York. Fue durante su podcast «Cómo vivir en pareja y no morir en el intento» , que transmite en la plataforma de YouTube junto a su pareja, Arturo de los Ríos, que la criolla hizo frente a los comentarios que ha recibido: «Mi misión de vida no es agradarle a muchas personas. Yo soy una generadora de contenido (…). Hoy en día, como generadora de contenido y dueña de mi propio medio de comunicación, como lo somos todo a través de nuestras redes sociales, yo soy libre de decir lo que siento« .

Reconoció además que no «habla de la forma más bonita» y aclaró que ella puede dar su opinión personal en sus redes de lo que quiera; reiteró también que sus palabras no fueron dirigidas a ninguna persona en particular: «Si hay algo que me ha perturbado en estos días es que una opinión personal la han convertido en un enfrentamiento personal entre dos mujeres, cosa que yo jamás me permitiría. Yo no ataco a otras mujeres, mucho menos si no las conozco, pero sí les voy a decir, como venezolana mayor de edad (…), que yo decido quién me representa en la vida y quién no«, .

«Yo no me identifico con los llamados ‘hijos de la revolución’. Si a mí, me identificara ese grupo de personas, yo no hubiese salido de Venezuela (…). Yo no hice referencia a una persona en particular. Primero, porque no la conozco y segundo porque, como mujer, no soy capaz de enfrentarme con otra mujer, ni denigrarla (…). A la muchacha, a la que han intentado decir que la humillé, mi video no fue referente a ella (…). Yo no tendría por qué preguntarle cómo llegó a donde está», continuó.

