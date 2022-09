Juliet Lima «Una opinión personal la han convertido en un enfrentamiento»

Entornointeligente.com /

Recientemente la reconocida actriz venezolana Juliet Lima causó revuelo tras asegurar que la marginalidad «no la representa» como venezolana. Ante esto, internautas aseguraron que la criolla se refería a la joven migrante conocida como Yoaibimar «Marginal» que se ha vuelto viral en las redes, no sólo por su conmovedora historia como madre, sino también por su manera de expresarse.

No obstante, cabe mencionar que Juliet no mencionó ningún nombre y aún así alegaron que se refería a la joven, de hecho, la vedette venezolana Diosa Canales salió en defensa de Yoaibimar arremetiendo contra Juliet.

Durante una transmisión de su canal de Youtube junto a Arturo de los Ríos, Cómo vivir en pareja y no morir en el intento, Juliet aclaró el trasfondo de sus declaraciones explicando que no se refirió a la migrante.

«Yo no ataco a otras mujeres, mucho menos si no las conozco, pero sí voy a decir como venezolana, como mayor de edad con cédula de identidad que yo decido quién me representa en la vida» expresó.

«Yo no hice referencia a una persona en particular, primero porque no la conozco, segundo porque como mujer no soy capaz de enfrentarme a otra mujer ni denigrarla, no suelo hacerlo, mucho menos como madre… Mi vídeo no fue referente a ella» agregó.

