Juliana regresa al merengue, pero le gustó la política, no descarta volver como diputada

En 2018 dos amigos la convencieron de entrar a la política. Hoy, la diputada de la circunscripción número 1 del municipio Santo Domingo Este, Ycelmary Brito O´Neal (nombre real de Juliana O´Neal), confiesa sentirse comprometida con la gente, sobre todo con los afectados de cáncer, «gente que no conoce la enfermedad, muchos menos cómo costearla».

Hace cuatro años ella concluía un proceso de librar un cáncer de mama, con el que batallaba por tercera vez. La merenguera dejó a un lado los sonidos de la güira y la tambora para involucrarse en un mundo que no conocía, pero en el que ha descubierto una nueva pasión, el trabajo social dentro de la política.

Ante esa ilusión por ayudar a las personas a través de la política, no descarta una reelección como diputada en el Congreso Nacional o cualquier otra posición que su partido, la Fuerza del Pueblo (FP), que lidera Leonel Fernández, le proponga para competir en la próxima contienda electoral del 2024.

«Todo dependerá de lo que decida el partido, en caso de que el partido no me elija para competir por alguna posición, igual continuaré en la política porque es un trabajo que me apasiona, y ya me he involucrado con ayudar a la gente, y continuaré haciéndolo. De igual manera si se selecciona para alguna candidatura la aceptaré con mucho gusto», reveló la artista a LISTÍN DIARIO.

En la cámara baja Juliana ha asumido la causa de denunciar la condición de salud de los pacientes dependientes de medicamentos de alto costo, la cual se ha ido deteriorando por lo difícil que se ha vuelto acceder a ellos en tiempo oportuno.

La legisladora, quien también pertenece a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, explicó que «desde hace meses se ha venido elevando el reclamo de colectivos de pacientes que no reciben los fármacos, lo que ha puesto en riesgo sus vidas, mientras que otros, ya la han perdido».

La merenguera recordó que ha vivido en carne propia lo que vive un ciudadano común, con cáncer, y sin ningún tipo de apoyo económico. «En mi caso yo conté con el apoyo de gente como Johnny Ventura, Iván Ruiz y un grupo de amigos que me brindaron su apoyo moral y económico», reveló.

Juliana recordó que gastó todos sus ahorros en costear la enfermedad, pero que cuando se acabó el dinero tuvo que dirigirse al Oncológico y a la Incart (Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavárez) a solicitar ayuda.

«Tenía un gasto de casi 400 mil pesos cada 21 días, y gracias a la ayuda de mucha gente pude salir adelante, pero ahí hay mucha gente sentados en esa misma silla que yo, en la que esperé horas para que me atiendan, y ellos han esperado semanas, incluso ya han perdido la esperanza de curarse porque ha hecho metástasis y otros han muerto», denunció.

