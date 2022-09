Julia Roberts y George Clooney arrancan carcajadas en «Pasaje al paraíso»

Entornointeligente.com /

La película Pasaje al paraíso , coescrita y dirigida por Ol Parker, fue la excusa perfecta para que Julia Roberts y George Clooney se reencontraran en un plató.

Los ganadores del Óscar, a quienes la audiencia ya había visto juntos en El maestro dinero y la saga de La gran estafa , compraron sin dudar la propuesta del escritor y realizador inglés, recordado por hacer lo propio en Mamma Mia! Here We Go Again 2, y se embarcaron en una comedia que se sale del patrón de los largometrajes enmarcados en este género.

Y aunque, ciertamente, Pasaje al paraíso regalará risas a sus espectadores, el film también compartirá profundas reflexiones sobre el amor, la familia, el divorcio e incluso la posibilidad de retomar una relación del pasado.

Para hacerlo, el autor y cineasta escogió los paradisíacos paisajes de Bali para ambientar la historia de Georgia (Julia Roberts) y David (George Clooney), quienes desde que se divorciaron hace 14 años han procurado mantener contacto mínimo, pero el sorpresivo compromiso matrimonial de su recién graduada hija Lily (Kaitlyn Dever) con un nativo de la isla de Indonesia, los lleva a unir fuerzas, al mejor estilo de la estrategia del Caballo de Troya, para acabar con los planes de su descendencia.

La historia de Ol Parker, distribuida por Universal Pictures, permite que la generación que se enamoró de Julia Roberts en Mujer bonita (1989) y de George Clooney en ER: Sala de Emergencias (1994) salga al llamado de unos intérpretes que no solo lucen impactantes para la edad que tienen (54 y 61 años, respectivamente) sino que también disfrute del performance de unos artistas que no tienen reparo en representar el amor maduro y encarnar a personajes con virtudes, pero también con defectos y, sobre todo, capaces de reconocer en última instancia que son seres falibles, que se equivocan, pero que siempre tienen la posibilidad de enmendar y retomar el camino.

La trama suena atractiva, pero quizás al británico le faltó acelerar el ritmo en las grabaciones y ayudar a la historia en edición, pero en todo caso, el espectador que no tenga apuros y sea capaz de disfrutar de la diversión, al mismo tiempo que de la profundidad y complejidad de las relaciones humanas, no tendrá problema.

Completan el elenco de Pasaje al paraíso: Kaitlyn Dever ( Increíble ), Maxime Bouttier ( Serendipity ), Lucas Bravo ( Emily in Paris ) y Billie Lourd ( American Horror Story ). @yolimer Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

LINK ORIGINAL: El Universal

Entornointeligente.com