Julia Roberts relató cómo George Clooney la salvó de la soledad total

La pareja estaba filmando su próxima comedia romántica «Ticket to Paradise» en Australia y se pusieron en cuarentena cerca el uno del otro, con Roberts en una casa sola y Clooney, su esposa Amal y sus hijos en un alquiler cercano.

«Comenzamos en Hamilton Island, con todas estas aves salvajes, y Julia tenía la casa justo debajo de Amal, yo y los niños», comentó Clooney en una entrevista con el New York Times. «Salía temprano en la mañana y decía, ‘Caa-caa’, y Julia salía y decía, ‘Caa-caa’. Y luego le traíamos una taza de café. Ella era la tía Juju para mis hijos» .

Pero los amigos de toda la vida se convirtieron en familia el uno para el otro en más formas que llamadas para despertarse temprano y salidas para tomar un café.

«Los Clooney me salvaron de la completa soledad y desesperación» , compartió Roberts. «Estábamos en una burbuja, y es lo más largo que he estado lejos de mi familia. No creo que haya pasado tanto tiempo sola desde que tenía 25 años» .

Cuando su esposo, Danny Moder, y sus hijos vinieron de visita, tuvieron que volar a Australia y ponerse en cuarentena solos durante dos semanas antes de que la familia pudiera reunirse por completo.

La estrella de «Pretty Woman» compartió que su cuarentena inicial en Australia los hizo «un poco locos» .

«Recuerdo que alrededor del día 11 pensé: ‘¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta habitación que nunca dejo?’ Es algo gracioso. Realmente no había anticipado todo eso» , dijo.

«Es por eso que inventaron el alcohol» , bromeó Clooney en respuesta.

La película sigue a una pareja divorciada que viaja a Bali juntos para evitar que su hija cometa el mismo error que ellos cometieron una vez.

«Tenemos una amistad de la que la gente es consciente, y la estamos abordando como esta pareja divorciada. La mitad de Estados Unidos probablemente piensa que estamos divorciados, así que tenemos eso a nuestro favor» , dijo Roberts.

«Ticket to Paradise» está en los cines el 21 de octubre.

