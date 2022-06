Julia Garner candidata para interpretar a Madonna en película biográfica musical

Entornointeligente.com /

Los Angeles, 8 junio (Notistarz). – La protagonista en «Inventing Anna», Julia Garner, podría interpretar el papel de Madonna en una próxima película biográfica sobre la estrella del pop con un enfoque musical, informó el semanario estadounidense Variety

Los actores que compiten por el papel son: Florence Pugh, la estrella de «Euphoria» Alexa Demie y Odessa Young. También se han presentado cantantes como Bebe Rexha y Sky Ferreira.

Según fuentes consultadas por la publicación, el equipo de Garner está considerando y espera aceptar la oferta de participar en la película ambientada en Universal Pictures.

La presidenta de Universal Filmed Entertainment Group, Donna Langley, ganó el guion entre varias ofertas de diferentes estudios cinematográficos y Amy Pascal se adjunta como productora.

Madonna dijo que transmitirá «el increíble viaje al que me ha llevado la vida como artista, músico, bailarina, un ser humano, tratando de abrirse camino en este mundo».

«El enfoque de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión», subrayó Madonna.

