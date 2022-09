Julen araáa un poco más de tiempo

Entornointeligente.com /

E n el Sevilla siguen sin tener claro cómo van a remontar el vuelo de la temporada. Ven a su entrenador, Julen Lopetegui, buscando y encontrando algunas soluciones que van mejorando , muy poco a poco, al equipo, cómo se ha demostrado en la última semana, con tres partidos oficiales sin perder y un cuatro de seis en Liga fuera de casa que al menos dejan la tempestad que sufren en Nervión en una lluvia intensa. Esta semana anterior era definitiva para el entrenador. De haber caído en Villarreal, hoy estaría haciendo las maletas . El equipo aguantó una segunda parte donde volvería a sufrir y en el club no saben realmente qué camino tomar . Para eso está Monchi . Y el director deportivo, visto lo visto, no quiere remover lo realizado por Lopetegui en la mejora de las prestaciones del equipo. No se ha caído del todo, piensa Monchi. Hay tiempo para recuperarse .

Por eso, y salvo un cambio radical en la opinión del director deportivo, o que los dirigentes aprieten de lo lindo para un relevo en el banquillo, Julen Lopetegui contará con un poco más de tiempo para seguir armando a un Sevilla que sigue muy verde en cuanto a ser fiable en las áreas, pero al menos compite de verdad y va mejorando en cada parcela del campo con el paso de los partidos. Es decir, Lopetegui ha conseguido ese tiempo que Monchi mismo reconocía que necesitaba la plantilla para ponerse a tono. Un tiempo que no es infinito. Porque la semana después del parón visitan el Sánchez-Pizjuán el Atlético, el Borussia Dortmund y el Athletic . Uno detrás de otro. Todos en casa. El presidente y su gente cercana se agarran al sillón por si regresan los pitos. La anterior crisis se sofocó por los pelos. Una futura acabaría con Lopetegui cesado .

El entrenador, por su parte, se muestra muy tranquilo. Sabe que su trabajo está ahí . Que las penurias de este inicio de curso podían suceder y que los primeros tres partidos de Liga, con un calendario asequible, están penalizando en exceso lo demostrado por sus hombres en las seis primeras jornadas . Está tratando de ofrecer minutos a los jugadores que han llegado más tarde y necesitan un mayor rodaje, penalizando igualmente al que anda corto de energías y piernas, justo lo que necesita un conjunto cuyo nivel físico de base no es superior al de casi ninguno de sus rivales. La entrada de canteranos y el momento elegido también le han dado vida a un entrenador que justo esta temporada no puede ser tildado de inmovilista .

