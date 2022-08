Juiz admite divulgar documento sobre buscas a Trump, mas só com informação ocultada

Entornointeligente.com /

O juiz norte-americano que autorizou as buscas na mansão de Donald Trump, na semana passada, anunciou que está «inclinado» a autorizar a divulgação do documento em que o Departamento de Justiça justificou a necessidade da acção dos agentes do FBI, e onde estão descritos pormenores das investigações contra o ex-Presidente dos EUA.

Numa declaração feita em tribunal, nesta quinta-feira, o juiz Bruce Reinhart instruiu o Departamento de Justiça a rever o documento em causa e a esconder qualquer informação cuja divulgação considere ser prejudicial às investigações.

O pedido para a divulgação pública do documento foi feito por vários jornais e estações de televisão dos EUA, em nome da transparência e por estar em causa uma decisão inédita na história do país — o cumprimento de um mandado de busca na casa de um ex-Presidente dos EUA.

Na sequência do pedido de divulgação, o Departamento de Justiça pediu ao juiz que não autorizasse a publicação do documento, nem na íntegra nem após uma revisão para ocultar informação sensível.

Segundo os investigadores, a divulgação do documento teria graves consequências para as investigações em curso, incluindo ameaças contra testemunhas ou potenciais testemunhas. A revelação de pormenores de qualquer investigação criminal não é prática corrente no Departamento de Justiça, e só se justificaria neste caso, segundo os media norte-americanos, por estar envolvido um antigo Presidente dos EUA.

«A transparência contribuiu para que o público possa perceber e aceitar os resultados», disse Charles Tobin, um advogado dos jornais e das televisões que fizeram o pedido ao juiz. «Isso é bom para o Governo e para o tribunal. Não podemos confiar naquilo que não podemos ver.»

O ex-Presidente dos EUA reagiu ao pedido de divulgação do documentos, esta semana, com um apelo à sua publicação imediata, «em nome da transparência»; mas os seus advogados não fizeram nenhum pedido oficial ao juiz da Florida.

Segundo os media norte-americanos, Trump considera que a divulgação dos pormenores da investigação pode servir para entusiasmar ainda mais os seus apoiantes, uma opinião que não é partilhada pela generalidade dos seus conselheiros. Entre estes, há quem tema que o documento revele informações precisas sobre que documentos da Casa Branca foram levados por Trump para a sua mansão na Florida.

Na semana passada, o jornal Washington Post noticiou que alguns desses documentos dizem respeito a armamento nuclear, não sendo certo se contêm informação secreta sobre armas dos EUA ou de países aliados; e, segundo mandado de busca, Trump é suspeito de reter ilegalmente documentos que podem constituir um perigo para a segurança do país, em violação de uma parte da Lei de Espionagem de 1917.

