Juio Rodríguez, el hombre de US$470 millones de los Marineros de Seattlel

Redacción.- Julio Rodríguez APENAS tenía 18 años, y jugaba béisbol por primera vez en Estados Unidos, cuando causó su mayor impresión en una franquicia de los Seattle Mariners que ahora lo adora.

Los entrenamientos de primavera de las ligas menores pueden ser largos y arduos, con horas de levantarse temprano y un fuerte acondicionamiento antes de que los jugadores siquiera tomen un bate o un guante. Rodríguez lo probó por primera vez en 2019, menos de dos años después de salir de la República Dominicana. Pero rápidamente forjó una rutina.

Después de que terminaba su día, caminaba hacia el campo principal del Peoria Sports Complex, se paraba contra una pared de ladrillos en la pasarela detrás del plato y miraba el juego de entrenamiento de primavera de las Grandes Ligas con una intención notable: mochila en la espalda, borde de su gorra calada sobre sus ojos, una superestrella en ciernes escondida a simple vista.

Muchos de los responsables de premiar a Rodríguez con un contrato récord han recordado esos momentos en las últimas semanas. Para ellos, ese tiempo representó tres características definitorias que son tan pronunciadas como sus cinco herramientas: una obsesión juvenil con el béisbol, una devoción incondicional a sus compañeros de equipo y una confianza tranquila y asertiva que está siempre presente.

«Él está mirando porque está fascinado con lo que está pasando con los jugadores de las Grandes Ligas y porque sabe que ahí es donde va a estar», dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Marineros, Jerry Dipoto. «Y lo ha estado midiendo desde que tenía 18 años».

Con menos de cinco semanas restantes en su temporada de novato, Rodríguez, que ahora tiene 21 años, es el mejor jugador de un equipo que está listo para romper una histórica sequía de postemporada, uno de los favoritos para el premio al Novato del Año de la Liga Americana y, a partir del viernes, propietario de un acuerdo a largo plazo que le pagará entre $210 millones y $470 millones durante la vida de su carrera, un contrato sin precedentes y muy complejo para alguien con menos de un año completo de tiempo de servicio en su carrera en la liga.

Los principales tomadores de decisiones de los Marineros quedaron inicialmente cautivados por el techo de Rodríguez, luego asombrados por cómo cambió su cuerpo para convertirse en un jardinero central dinámico. Se maravillaron de cómo manejó las tortuosas luchas iniciales para convertirse de alguna manera en un Todos Estrellas a mitad de temporada y se sintieron atraídos por cómo su ascenso ayudó a impulsar al grupo que lo rodea. Pero también les conmovió su contagiosa alegría y su inquebrantable autenticidad.

Lo vieron en cómo sus ojos se iluminaron cuando su nombre apareció entre los posibles sustitutos en un juego de entrenamiento de primavera de las Grandes Ligas por primera vez y cómo recorrió la sala chocando los cinco con todos los que estaban en la lista con él. En cómo viajó a Virginia Occidental para animar ruidosamente a sus compañeros de equipo en el Juego de Estrellas de la Liga del Atlántico Sur, a pesar de que una lesión le impidió participar. En cómo se convirtió en una figura querida dentro de un camerino de grandes ligas lleno de veteranos consumados que normalmente se burlarían de un jugador joven que se promociona a sí mismo de manera tan agresiva.

«Pese a lo buen jugador como es y tan divertido que de ver, es mucho más que eso», dijo Dipoto. «Es un ser humano tan genuino».

EL «SHOW DE JROD», un apodo popular por la energía palpable que parece rodear todo lo que hace Julio Rodríguez en un campo de béisbol, finalmente recibió una audiencia nacional durante el Derby de Jonrones. Julio Rodríguez Sr. lo vio todo desde detrás del banquillo de la primera base, viendo cómo su hijo agitaba a una multitud llena mientras pasaba junto a Corey Seager y el bicampeón reinante Pete Alonso en la primera y segunda ronda. Todos parecían preguntarse cómo un joven novato manejaría un gran escenario repleto de tantos artistas principales y, sin embargo, Rodríguez se había tomado la libertad de convertir el Dodger Stadium en su propio campo de juego personal. Avanzó al enfrentamiento en la ronda final contra Juan Soto, luego llamó su padre bajó hasta el borde de la baranda, lo envolvió en un largo abrazo y pronunció dos palabras que aún le dan escalofríos a Julio Sr. «Estamos aquí».

Julio Sr. había pasado la tarde transmitiendo cada uno de los swings de Rodríguez en su página de Instagram. La actuación de su hijo, que terminó en segundo lugar, calificó como una cita televisiva para la gente de la ciudad natal de Rodríguez, Loma de Cabrera, una pequeña ciudad dominicana de aproximadamente 20,000 habitantes ubicada cerca de la frontera con Haití.

Julio Sr. recordó la forma en que su hijo solía sorprender a las multitudes durante la práctica de bateo cuando era niño. La más memorable de esas actuaciones se produjo una lluviosa tarde de verano de 2012, en un pueblo llamado Tamboril, municipio de la provincia de Santiago. Rodríguez tenía 13 años y blandía un bate Axe marrón claro cómicamente pequeño que un amigo le había prestado, y conectaba pelotas de béisbol a lugares que ninguno de los niños más grandes podía alcanzar.

«Todo el mundo empezó a acercarse a mí y a preguntarme de dónde era justo después de dar el primer golpe», dijo Julio Sr. en español. «Ahí empezó la historia de Julio».

Sus hazañas lo enviaron a otro escaparate en Tamboril, en el sitio de un programa dirigido por un hombre llamado Juan Francisco Peña, conocido en toda la isla como «Kiko». Rodríguez apareció con otro bate Axe, este negro, en condiciones notablemente peores, y rompió su barril con un doble ante un lanzador de 18 años que lanzaba en las medianas 90 mph, consolidando su lugar como uno de los más tentadores adolescentes en la isla.

Rodríguez ahora mide 6 pies 3 pulgadas y pesa 228 libras, pero no hace mucho tiempo que era notablemente regordete. Su padre comenzó a entrenarlo como receptor cuando tenía 12 años porque, dijo Julio Sr., «Era un niño grande que comía mucho». Su cambio a los jardines menos de un año después fue una reacción a un crecimiento repentino, inmediata y coincidentemente, luego de un ataque angustioso del virus chikungunya, y la creencia de que su bate era demasiado valioso para los rigores de ponerse en cuclillas detrás del plato.

A medida que continuó desarrollándose en la República Dominicana, Rodríguez comenzó a perfilarse como un jardinero de esquina con un bateo de poder. Pocos vieron un fenómeno de cinco herramientas.

«Si hablas con cualquiera de los cazatalentos que lo buscaron cuando era un niño, podría decirte que el 99.9 por ciento de ellos diría que iba a ser un tipo de esquina», dijo Brian Mejia, uno de los representantes de Rodríguez en Octagon. «Gran poder, niño grande, grosor hasta la mitad inferior. Y este tipo acaba de transformarse en lo que es ahora».

Andy McKay, director de desarrollo de jugadores de los Marineros, comenzó a trabajar con Rodríguez al comienzo de su carrera profesional y siempre se sintió impresionado por su deseo de aceptar desafíos.

Rodríguez tenía solo 17 años y aún no había jugado un solo partido en los EE.UU. durante el verano de 2018, pero estaba empeñado en jugar en la Liga de otoño de Arizona ese año y preguntó qué tenía que hacer para que esto sucediera. McKay se sorprendió. «Así no es como funciona», le dijo. A medida que su desarrollo continuaba, McKay notaba con frecuencia lo mucho que Rodríguez deseaba enfrentarse a los mejores lanzadores del equipo contrario, a menudo contando la cantidad de corredores necesarios para enfrentarse a un cerrador dominante. Cuando Rodríguez le dijo que quería convertirse en jardinero central, McKay supo que trabajaría para ello.

«Quería mejorar su juego, quería jugar más rápido y quería jugar en el jardín central», dijo McKay, «así que se encargó de hacer las cosas que tenía que hacer».

Rodríguez quería jugar en el jardín central en gran parte por lo que significaba: que era el líder de los jardines, una amenaza de cinco herramientas, a la altura de los mayores talentos en el deporte. Su transformación se desarrolló de forma gradual, sutil, la mayor parte de ella en los meses de temporada baja en una instalación de Tampa, Florida, dirigida por sus agentes, y luego golpeó a su organización en la cara.

Los Marineros comenzaron a jugar con Rodríguez en el jardín central de manera semirregular cerca del final de la temporada de ligas menores de 2021, luego lo invitaron a su campamento de alto rendimiento de un mes, un giro holístico en el entrenamiento de béisbol que reemplazó la liga instruccional para los prospectos más brillantes de la organización. Rodríguez había pasado las semanas anteriores hablando sobre cómo podría vencer a su compañero prospecto de campo Víctor Labrada, uno de los jugadores más rápidos de las ligas menores, en una carrera a pie. Pocos le creyeron, hasta que cumplió su promesa, dejando atrás a Labrada en lo que equivalía a un sprint de 30 yardas a medida que se acercaba el otoño.

De repente, las expectativas a su alrededor cambiaron. «Realmente nos abrió los ojos para decir: ‘Dios mío, este es un tipo de atleta diferente al que habíamos firmado originalmente y el trabajo que ha hecho realmente ha cambiado la forma en que funciona todo'», dijo el asistente general de los Marineros. dijo el gerente Justin Hollander.

«Siempre lo tuvimos como un futuro jardinero de esquina. Julio probablemente se ría cuando vea esto porque prospera, como la mayoría de los grandes jugadores, cuando le dices que no puede hacer algo».

Hace cinco meses, alrededor del mediodía de los entrenamientos de primavera, Julio Rodríguez se sentó junto a Dipoto en el dugout con uno de sus bates Victus favoritos: negro, con las letras del apodo «JRod» pintadas en varios colores verde azulado alrededor del cuerpo. «Eso», exclamó Dipoto, «es dulce».

«Papi», respondió Rodríguez, «lo hicieron especialmente para mí». Rodríguez, con ojos claros y caídos y una sonrisa que a menudo se extiende más allá de sus bordes, parece vivir en un estado de perpetuo asombro. Su alegría característica proviene en gran parte de la gratitud. La confianza característica, dirá, viene del «trabajo». Y el trabajo está impulsado en gran medida por el deseo de demostrar que los demás están equivocados.

Rodríguez se acercó a Dipoto ese día en busca de motivación. Comenzó a moler su bate y le preguntó a Dipoto, siete años después de su carrera como jefe de operaciones de béisbol de los Marineros, si realmente creía que podía manejar el jardín central.

«Sé que mucha gente no cree que pueda jugar en el jardín central», dijo Rodríguez. «Yo prospero cuando la gente cree que no puedo hacer nada».

«Bueno», recordó Dipoto, «desafortunadamente para ti, en realidad creoque puedes hacerlo porque te he estado observando y he aprendido a no apostar en tu contra».

Siguió el silencio. «¿Sabes lo que no creo que puedas hacer?» Dipoto finalmente dijo, y Rodríguez de repente se animó. «No creo que puedas hacer 30-30 o ganar una Triple Corona».

Rodríguez volvió a mirar su bate y luego volvió a mirar a Dipoto. «Está bien», dijo, «acepto el reto».

Se acerca el último mes de la temporada regular, y Rodríguez todavía tiene una oportunidad decente de lograr el primero de esos desafíos, con ritmo de 27 jonrones y 30 bases robadas. Si no fuera por las lesiones en la muñeca que lo obligaron a perderse 15 juegos a principios de la segunda mitad, su búsqueda del 30-30 podría ser una conclusión inevitable.

Es el tercer jugador más joven en las mayores este año y, sin embargo, su línea ofensiva está en .264/.324/.468, con 21 jonrones y 23 bases robadas en sus primeros 112 juegos. También está brindando una defensa del calibre de Guante de Oro en el jardín central, donde ha acumulado seis outs por encima del promedio.

Es fácil olvidar, dada la forma en que va, que Rodríguez entró en 2022 como un producto inacabado. Produjo números espectaculares en todos los niveles, pero su breve trayectoria de desarrollo se vio interrumpida por fracturas en la mano izquierda y luego en la muñeca izquierda, una temporada olímpica con la República Dominicana que le valió la medalla de bronce y una pandemia de COVID-19 que acabó con toda la temporada de ligas menores. Rodríguez llegó a los entrenamientos de primavera este año con menos de 1,000 apariciones en el plato en ligas menores a su haber. Pero de todos modos los Marineros lo convirtieron en su jardinero central para el Día Inaugural. McKay lo conocía lo suficiente como para creer que poseía la mentalidad adecuada.

«Todo el mundo tiene confianza en que los flujos y reflujos provienen de diferentes fuentes», dijo McKay. «Julio, una gran parte de él es cuánto le gusta competir. Le quita el miedo al fracaso. Nada es un desafío para él, todo es una oportunidad. Pero todo se deriva de este amor genuino por competir y estar en un campo de béisbol. Es pura alegría para él. No está amenazado por la situación. Es una oportunidad para él».

Una oportunidad decisiva llegó durante su primer mes en las ligas mayores. Fue la primera vez que Rodríguez realmente tuvo problemas en un campo de béisbol. Estuvo sin jonrones hasta abril, terminando con una línea ofensiva de .206/.284/.260 y 30 ponches en 20 juegos.

Diez de esos ponches fueron strikes cantados en lanzamientos fuera de la zona, al menos cinco más que cualquier otro jugador ese mes, según una investigación de ESPN Stats & Information.

Rodríguez claramente estaba recibiendo el trato de novato de los árbitros de la industria, exasperando a muchas de las personas a su alrededor. Pero apenas se quejó y en realidad nunca vaciló en su enfoque. Su tasa de persecución se mantuvo constante y sus velocidades de salida se mantuvieron altas. Parecía comportarse con la creencia de que los resultados eran inevitables, como si ningún otro resultado pudiera existir.

«Él entendió quién era, entendió que esto es lo que sucede en esta liga, y creo que se ganó mucho respeto de nosotros por hacer eso», dijo el lanzador abridor de los Marineros Marco Gonzales dijo. «Estaba frustrado porél. Creo que mucha gente lo estaba. Pero él nunca dejó que eso se notara».

Julio Sr., que todavía tiene su hogar en la República Dominicana, voló a los Estados Unidos con la madre de Rodríguez y dos de sus hermanos para el comienzo de la temporada de los Marineros y vio cómo su hijo bateaba de 21-1 con 12 ponches durante la primera gira por carretera. Cuando el equipo llegó a Seattle, Julio Sr. pensó en acortar su viaje. Tenía miedo de que su presencia estuviera causando una distracción. De todos modos, el dolor era demasiado para soportarlo de cerca.

«¿No crees en mí?» preguntó Rodríguez. Julio padre negó con la cabeza. No era eso, dijo. Le dijo que los jugadores jóvenes son enviados de vuelta a las menores cuando luchan así, y él no quería eso para él. Sabía lo duro que trabajaba, lo mucho que lo deseaba y tenía miedo de lo que una degradación podría hacerle a su psiquis. Rodríguez puso su mano sobre el hombro de su padre y lo miró fijamente a los ojos.

«Nadie me enviará abajo», dijo. «Apuesta por mí».

LOS FRACASOS TEMPRANOS PUEDEN a menudo arruinar las carreras de jugadores jóvenes de gran prestigio. Los cuentos de advertencia están esparcidos por todo el béisbol. Pero Rodríguez se recuperó rápidamente, de una manera que los prospectos de los Marineros Evan White y Jarred Kelenic no pudieron.

«Tiene una forma tan buena de ralentizar el juego», el primera base de los Marineros Ty France dijo. «A algunos chicos les lleva mucho tiempo darse cuenta de eso y él lo hizo de inmediato».

Rodríguez fue nombrado Novato del Mes de la Liga Americana en mayo, luego nuevamente en junio, luego fue invitado al Juego de Estrellas en Los Ángeles, que se convirtió en una especie de fiesta de presentación. Los medios lo acosaron, las leyendas del juego acudieron a él, pero una conversación con Mike Trout, de no más de 10 minutos de duración, calificó como su momento favorito. Los ojos de Rodríguez parecían brillar con cada mención al respecto.

El final de la primera ronda del Derby había provocado un receso prolongado, durante el cual muchos de los Todos Estrellas escaparon del calor del verano y se metieron dentro de sus respectivos camerinos. Trout estaba a la vista, jugando con su hijo pequeño, Beckham. Rodríguez encontró una silla con ruedas, se acercó incómodamente e hizo la pregunta que tenía en mente.

«¿Cómo me convierto en ti?» La respuesta de Trout fue, básicamente, «Ya lo eres». Luego procedió a hablarle sobre por qué su confianza fue su mayor regalo.

«Me encanta la forma en que juega», dijo Trout más tarde. «Muchos muchachos con toda esa exageración surgen y luchan, y él ha tenido éxito de inmediato».

Rodríguez creció idolatrando a Alex Rodríguez y ha creado un revuelo en Seattle que ha generado comparaciones con el entusiasmo inicial en torno a Ken Griffey Jr., pero muchos, dentro y fuera de la organización, lo ven como una versión más bulliciosa y extrovertida de Trout, las herramientas que posee, la alegría que emana, la maravilla con la que juega.

«Odio hacer esas comparaciones porque creo que es realmente injusto; son dos personas muy diferentes en muchos sentidos», dijo Hollander, el actual ejecutivo de los Mariners y ex Angelinos que ha sido testigo de todo el camino de desarrollo de Trout y Rodríguez. «Pero la confianza inquebrantable en sus propias habilidades, combinada con dones sobrenaturales que la mayoría de las personas no tienen, y su capacidad para olvidar rápidamente el fracaso y enfocarse en el éxito, esas características y esas cualidades son similares».

La principal diferencia, sin embargo, es su enfoque de la esfera pública. Trout es discreto y privado; Rodríguez quiere que el mundo lo conozca. Se propuso aprender inglés porque quería comunicarse con tantos fanáticos como fuera posible, insistiendo en el idioma en sus primeras entrevistas como profesional. Ahora lo muestra a través de su canal de YouTube, que ya cuenta con 18 videos.

Entre los videos más destacados están: tomar práctica de bateo con piñas; conducir un auto alquilado por Arizona para sorprender a los desprevenidos fanáticos de los Marineros con boletos; un desayuno en el que se vuelve poético sobre el chocolate caliente; y una visita a una zapatería en la que habla de unas Nike de caña baja de color verde esmeralda como si le hubieran caído del cielo.

Rodríguez se ha esforzado por comercializar el «JRod Show», diseñando la frase como un colgante enjoyado en su cadena con incrustaciones de diamantes y haciendo alarde de todos sus bates de diseñador. Se asoció con la empresa de ropa BlueChip para estampar el nombre en sudaderas con capucha y camisetas, una de las cuales fue usada por su grupo de viaje durante la ceremonia de alfombra roja del Juego de Estrellas. Su equipo de mercadeo ha trabajado diligentemente, sin éxito hasta el momento, para obtener el nombre de usuario original en Twitter.

Ha quedado claro para muchos que Rodríguez no solo quiere ser excelente en el béisbol. Él quiere ser una estrella trascendente.

«Esa es mi visión», dijo. «Muchas personas cercanas a mí lo saben».

Pero los más cercanos a él le dirán que hay más, que su inmersión en el centro de atención es el curso natural de un espíritu extrovertido y demasiado entusiasta, no un deseo de crear una personalidad con fines de mercadeo.

Rodríguez leyó recientemente el libro de James Clear «Atomic Habits» y se lo recomendó a su agente, Ulises Cabrera, un graduado de Vanderbilt con un MBA que ha estado hablando inglés mucho más tiempo que su cliente. Se está trabajando en una serie de videos en los que Rodríguez se une a uno de sus socios financieros para brindar educación financiera a los niños.

También está trabajando para conseguir una ambulancia y un camión de bomberos para Loma de Cabrera, que actualmente no tiene ninguna de los dos cosas. Es por eso que Cabrera cree que la etiqueta que normalmente sigue a un jugador joven, llamativo y extrovertido como Rodríguez puede ser totalmente incompleta.

«Lo que sucede muchas veces es que los jóvenes aspiran a ser grandes en el juego; aspiran a lo que trae la grandeza», dijo Cabrera, agente durante 15 años. «Julio aspira a la grandeza por lo que le hace al equipo. Quiere ser el mejor jugador para que pueda ayudar a su equipo a ganar.

Quiere ser la mejor persona para que pueda ayudar a que su comunidad tenga un mejor impacto. No es por los beneficios y elogios individuales que potencialmente pueden surgir como resultado de quién es él y lo que hace».

ERA un juego de día el 27 de julio y Rodríguez lo estaba pasando mal. Había estado dominado con un batazo débil en su primera aparición en el plato, había hecho swing sin pegarle a tres sliders fuera de la zona de strike en el segundo turno y había producido un roletazo débil en la tercera. Mientras se preparaba para batear en la parte baja de la séptima, contra el rival divisional Texas Rangers, en ventaja de una carrera, el mánager de los Marineros, Scott Servais, notó que Rodríguez había cambiado su bate de color negro por uno de arce.

«Tenía que hacerlo», explicó Rodríguez. «El otro está durmiendo». Momentos después, Rodríguez encontró un slider a la altura del pecho y conectó un jonrón de tres carreras a 416 pies que finalmente le ganó a los Marineros el juego. Rodríguez se aseguró de encontrar a Servais mientras regresaba al banquillo. «Te dije que estaba durmiendo», dijo Servais aulló.

«Es un niño», dijo Servais recientemente. «Es un niño absoluto jugando el juego».

Lo que sigue, entonces, puede que no te sorprenda: Rodríguez obtiene gran parte de su motivación del anime. Cuando era niño, dijo, dejaba la escuela y «literalmente corría a mi casa» para ver episodios de Naruto, una popular serie de manga japonesa. Ahora Naruto Uzumaki, el joven ninja que aspira a convertirse en el líder de su aldea, está representado en la parte posterior de la cadena «44» característica de Rodríguez. Le recuerda, dijo, «siempre ver el lado bueno de las cosas» y «nunca rendirse».

Rodríguez mantiene una probabilidad de victoria agregada de 2.57 a lo largo de sus primeros cinco meses en las ligas mayores, un total superado por solo 12 jugadores de posición. Su ascensión ha reflejado de muchas maneras la de su equipo, que comenzó lentamente antes de despegar y establecerse como uno de los mejores en el deporte.

Los Marineros estaban 10 juegos por debajo de .500 hasta el 19 de junio, pero desde entonces han ganado 42 de 61 juegos y se encuentran en medio de una acalorada carrera por el comodín con tres equipos del Este de la Liga Americana. France ha sido una revelación, Eugenio Suárez ha sido un regalo del cielo y su pitcheo abridor, reforzado aún más por la incorporación a mitad de temporada de Luis Castillo, ha sido una gran fortaleza. Pero Rodríguez, quien ha acumulado 4.4 victorias sobre reemplazo (WAR) según Baseball-Reference, líder del equipo, ha sido su catalizador.

Los Marineros han sido impulsados por su energía, que ha electrificado su ciudad. La fila en la tienda del equipo al lado de T-Mobile Park se extendía hasta la puerta principal en la mañana del 16 de julio, con fanáticos que clamaban por la camiseta Todos Estrellas recién lanzada de Rodríguez. Se agotaron en menos de una hora. Tres secciones cerca del jardín central ahora están dedicadas exclusivamente a él, con fanáticos que reciben obsequios de camisetas de Rodríguez y sostienen pancartas gigantes con una «X» en honor a cómo cruza los brazos después de atrapadas destacadas. El jardín central de Seattle se ha considerado la «Zona de exclusión aérea».

Seattle ha esperado 20 años por un equipo de playoffs, lo que califica como la sequía más larga en los deportes profesionales de América del Norte, y el mismo tiempo por una nueva cara fresca para recuperarse.

No se había experimentado un alboroto como este allí desde que cierto adolescente apareció con una gorra al revés y un dulce swing y se convirtió en un ícono cultural de la década de 1990.

«No me gusta comparar», dijo el miembro del Salón de la Fama Ken Griffey Jr. durante el Juego de Estrellas, tratando notablemente de aliviar un poco la presión que rodea a Rodríguez. «Tienes que dejar que Julio sea Julio. No es justo para él compararlo con nadie. No me gustó cuando me compararon con Willie Mays cuando yo tenía 20 años y Willie tenía 25, así que dejen que Julio sea Julio y que disfrute lo que está haciendo».

Rodríguez llegó a la casa club de los Marineros de la misma manera que lo hizo Griffey: joven, con actitud y exuberante, aunque a menudo, en una señal de cuán diferente funciona el mundo para el jugador moderno, con un equipo de video que documenta cada uno de sus movimientos.

Los clubes de las grandes ligas no suelen tolerar ese tipo de autopromoción por parte de los novatos. Por lo general, como mínimo, habrá un puñado de jugadores veteranos que lo mirarán con el ojo torcido, y el clubhouse de los Marineros no fue diferente. Pero Rodríguez ahora es genuinamente amado por sus compañeros de equipo. Lo aman por su juego tanto como lo aman por lo que es. Realmente se los ha ganado, un guiño a lo que muchos identifican como su mejor herramienta.

«Él no cambia quién es, sin importar lo que esté haciendo o con quién esté», dijo Gonzales. «Cuando lo ves sonriendo en el campo, así es él, y así es él todos los días. Si todo eso fuera una actuación, entonces sí, nos molestaría. Pero no lo es.

«Es muy genuino. Y creo que restaura gran parte de nuestra fe en el juego, en la juventud, hacia dónde se dirige el béisbol, con muchachos como él».

