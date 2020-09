Jugar en Internet, por Raúl Cazal

Entornointeligente.com /

Desde que se hizo pública la navegación por Internet, en los años 90 del siglo pasado, proliferaron todo tipo de negocios al punto de que las lujosas oficinas de Wall Street recibieron muchachos con zapatos y pantalones rotos con propuestas de sitios que proyectaban ingentes ganancias, tanto para quien los financiara como para los “genios” que tuvieron la visión. A la vuelta de una década, buena cantidad de esos “emprendimientos” virtuales se desvanecieron y terminaron llamándose la generación de la burbuja.com.

Autor: Raúl Cazal en Visconversa

Los financistas aprendieron la lección y tuvieron mayor cautela con Internet. Parecía que el juego se había acabado, pero no contaban con la oposición venezolana que el 23 de enero de 2019 montó su puntocom: presidenciave.com .

No fueron a Wall Street, sino que tuvieron el respaldo de la White House . Se hicieron de un dominio de nivel superior genérico (.com) que entra en competencia con negocios estadounidenses al estar registrado el sitio en ese país. Es decir, quienes pretenden asaltar la presidencia de Venezuela son una empresa comercial estadounidense.

Hasta ahora se desconocen los registros legales y contables, pero están amparados en “leyes” estadounidenses en contubernio con la enmienda de Barack Obama, a la que sentencia a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”, por la que se han robado entre financistas y accionistas de la puntocom una suma que ronda los 120 mil millones de dólares que corresponden a los activos de empresas del Estado venezolano en el exterior, entre ellas Citgo, Monómeros; el oro que el Banco de Inglaterra se embolsilló; así como Novo Banco, de Portugal, y la Reserva Federal, de EEUU, el efectivo de las instituciones, bancos y empresas venezolanas, entre otros.

El 6 de diciembre de 2020 está pautado la elección de la Asamblea Nacional en la que participan candidatas y candidatos de partidos políticos de todas las tendencias, a excepción del sector que resolvió hacer la puntocom. No es la primera vez que una parte de la oposición decide no participar en elecciones parlamentarias, por ello, el ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonski les llamó la atención diciendo que no podían “seguir jugando a ser un gobierno en Internet”. Un juego perverso en el que Maquiavelo se queda en pantalones cortos ante todos los daños que le ha causado al país.

También puede leer: Ministerio Público: “Funcionarios” de Guaidó pretendían robar bienes de Venezuela en 19 países de Petrocaribe y cobrar comisiones Fiscal General dio detalles sobre espía estadounidense que planearía acciones de sabotaje contra refinerías venezolanas Capturan estadounidense que espiaba refinerías venezolanas y desarticulan plan para causar explosión en El Palito (+Video) Facebook borra páginas de consultora de EE.UU. que difundía noticias falsas favoreciendo a la derecha en México, Venezuela y Bolivia Samuel Moncada denuncia operación de desinformación usando el supuesto “cartel de los soles” EE.UU. sanciona al Instituto de Investigación del Ministerio de Defensa ruso, que participó en crear la vacuna contra el Covid-19 Comandu Sur: “Vamos a poner más presión en lo financiero contra Venezuela e impedir que el dinero fluya” Congresistas estadounidenses confiesan abiertamente las técnicas usadas en últimos 2 años para intentar derrocar al gobierno venezolano

LINK ORIGINAL: Alba Ciudad 96.3 FM

Entornointeligente.com