Jugadores del Real Madrid se despidieron de Casemiro tras su fichaje al Manchester United

Entornointeligente.com /

El croata Luka Modric compartió un breve mensaje en su cuenta oficial de Twitter para despedirse del brasileño Carlos Henrique Casemiro minutos después de confirmarse la marcha de este rumbo al Manchester United en el que escribió «¡Qué viaje!» junto a la última Liga de Campeones de las cuatro logradas por el histórico centro del campo que formaron junto al alemán Toni Kroos.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! El brasileño Rodrygo Goes quiso despedirse de su compatriota Carlos Henrique Casemiro, quien pondrá rumbo al Manchester United procedente del Real Madrid, con un sentido mensaje en sus redes sociales en el que le agradeció «cada enseñanza» durante sus años juntos en el conjunto blanco.

«¡Casemito! Gracias por todos los momentos y principalmente por cada enseñanza tuya. Te deseo siempre lo mejor para ti y para toda tu familia. ¡¡Disfruten mucho esta nueva etapa!! ¡Eres un referente para nosotros!», escribió el atacante en su cuenta oficial de Instagram que acompañó con una foto de ambos abrazados sobre el césped.

Por su parte, el también brasileño Vinicius Junior subió una historia con una foto de Casemiro, Modric y Kroos y la palabra «historia» junto a un emoticono de tristeza y una publicación agradeciéndole a su compatriota sus años juntos.

«No hay mucho que decir para nosotros, gracias y gracias. Cada equipo necesita un CASEMIRO. ¡Buena suerte y que Dios te bendiga! ¡LEYENDA!, escribió.

El guardameta belga Thibaut Courtois ha sido otro de los compañeros que se ha despedido de Casemiro por rees sociales: «¡Mucha suerte Bobaooo! ¡Te echaremos de menos!»

Karim Benzema, desde esta temporada primer capitán del Real Madrid usó sus redes sociales para despedirse del brasileño Carlos Henrique Casemiro, quién pondrá rumbo al Manchester United y al que le dio las «gracias por todo» lo vivido juntos en el conjunto blanco.

«Case!!! ¡Bravo y gracias por todo!», escribió el ariete en su perfil oficial de Instagram.

Por su parte, el español Nacho Fernández quiso desearle «suerte» a Casemiro en su nueva etapa en el Manchester United.

«Aquí en Madrid dejas una trayectoria para la historia. Un placer jugar contigo amigo. Suerte», escribió.

Otro compañero en las batallas defensivas, aunque este solo la pasada temporada, como el austriaco David Alaba siguió la misma línea que Nacho: «¡Buena suerte, guerrero!».

Toni Kroos destacó en su despedida del brasileño Carlos Henrique Casemiro, reciente fichaje del Manchester United, que en el histórico trio de centrocampistas que formaron junto al croata Luka Modric no se puede encontrar «una final perdida».

«Desliza a la izquierda -en referencia a su publicación en Instagram-, no encontrarás una final perdida con esta combinación. ¡Lo dice todo! Lo echaré de menos. Te voy a echar de menos», escribió en Instagram.

Por su parte, el uruguayo Fede Valverde compartió unas emotivas palabras: «Hoy sobran las palabras. Fuiste uno de los primeros que me abrió las puertas de su casa, que me dio una mano y siempre depositó su confianza en mí. Definitivamente me vas a hacer falta dentro del campo, pero seguro más fuera. Gracias por tanto Case», publicó.

El lunes 22 de agosto desde las 11:30 horas CEST (-2 GMT) tendrá lugar la despedida del brasileño del Real Madrid con la presencia del presidente del club Florentino Pérez.

Con información de EFE

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com