Jugadores de la NFL eligen a Tom Brady como el mejor para la temporada 2022

Tom Brady , ganador de siete anillos de Super Bowl , fue elegido por los jugadores de la NFL como el mejor de cara a la temporada del 2022 .

Desde hace 12 años todos los elementos de la liga emiten su voto para seleccionar a los 100 mejores jugadores de la NFL en activo y por cuarta vez el más votado ha sido el actual mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers .

Brady es el jugador activo de mayor edad de la NFL con 45 años. El 15 veces seleccionado al Pro Bowl tuvo un 2021 espectacular con 485 pases completos, 5,316 yardas aéreas, 43 pases de touchdown y sólo sufrió seis intercepciones.

En esta temporada , la N° 23 en su carrera, Brady buscará su octavo anillo de Super Bowl , una hazaña fuera del alcance incluso para los equipos con más trofeos Vince Lombardi en la NFL , los New England Patriots y Pittsburgh Steelers que cuentan con seis.

En el listado de los 100 mejores se completa el top 10 con Aaron Donald en la posición N° 2. El tackle defensivo de Los Angeles Rams , ocho veces elegido al Pro Bowl y tres veces defensivo del año, en el 2021 registró 84 tacleadas, 12.5 capturas y forzó cuatro balones sueltos.

Tom Brady fue elegido por los jugadores de la NFL como el mejor de la liga. AP Photo El escalón N° 3 fue para Aaron Rodgers , mariscal de campo de los Green Bay Packers , cuatro veces designado como el Jugador Más Valioso de la NFL . En el 2021 acumuló 4,115 yardas, 37 touchdowns y sólo sufrió cuatro intercepciones.

🐐💯

For the 4th time since 2011, @TomBrady is chosen by his peers as the No. 1 player in the #NFLTop100 . pic.twitter.com/SsNShIoYcx

— NFL (@NFL) August 29, 2022 El cuarto más votado fue Cooper Kupp , ganador de la triple corona por cursar la campaña con más recepciones, 145; más yardas, 1947; y más anotaciones, 16; en el 2021. El receptor abierto fue designado el Jugador Más Valioso en el Super Bowl LVI que ganó con los Rams.

Como quinto en la lista apareció el corredor de los Indianapolis Colts , Jonathan Taylor , el mejor en su posición el año pasado con 1,811 yardas por tierra y 18 anotaciones. También fue líder de la liga con 50 acarreos de más de 10 yardas cada uno.

El puesto N° 6 se otorgó a T.J. Watt , cazamariscales de los Pittsburgh Steelers, quien en el 2021 empató el récord de más capturas en una temporada con 22.5, lo que le valió el premio de Mejor Defensivo del año.

El receptor de Las Vegas Raiders Davante Adams ocupó la posición N° 7 entre los más votados; Patrick Mahomes , quarterback de los Kansas City Chiefs se colocó en el puesto N° 8.

El esquinero Jalen Ramsey , de los Rams y Travis Kelce , ala cerrada de los Chiefs, ocuparon las posiciones N° 9 y N° 10 respectivamente.

