En vista de las afectaciones que sufrió Australia por los incendios que azotaron al país recientemente, los jugadores de la Copa ATP donaron 725 mil dólares australianos para contribuir a las labores del Fondo de Recuperación de la Vida Silvestre y la Naturaleza. El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo de Jugadores de ATP, Novak Djokovic, en compañía de su rival español, Rafael Nadal; durante la ceremonia de premiación de la final de la Copa ATP, en el Ken Rosewal Arena, en Sídney. “Australia es un país increíble y acogedor, y nos sentimos como en casa al comienzo de cada temporada (…) Ver el daño a la vida silvestre y la naturaleza de los incendios forestales ha sido devastador (…) Esta donación con la ATP es en nombre de todos los jugadores (…) Nuestros pensamientos y apoyo están dirigidos a todos los afectados”, expresó el serbio. Por su parte, el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, calificó la situación australiana como “desgarradora” por lo que aseguró que “todo el deporte se ha unido para prestar su apoyo” y que, desde la organización que representa, continuarán trabajando en pro de otras iniciativas para ayudar. The post Jugadores de la Copa ATP donaron fondos para ayudar a Australia appeared first on Televen .

