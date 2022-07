¿Jugadores con juicio de alimentos no jugarán el Mundial?

Entornointeligente.com /

Rodrigo de Paul , jugador de la Selección de Argentina, se hizo viral porque medios de su país aseguraban que si el futbolista mantenía un juicio de alimentos no podría jugar el Mundial de Catar 2022.

Esta noticia creció aún más cuando el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio ‘Chiqui’ Tapia , explicó más a detalles el tema.

«Para ir a Qatar lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente , un tema de género o algo similar, eso es lo que entendemos de lo que marca el artículo del Reglamento FIFA», explicó Tapia en radio Urbana Play.

Pese al juicio que mantiene el futbolista argentino, esto no afectaría en que el jugador pueda viajar con la albiceleste al próximo Mundial .

Así explico la abogada de Rodrigo de Paul, Mariana Gallego, en una entrevista con Infobae.

«De Paul no es un deudor alimentario. […] Causa penal con condena en suspenso, claramente no existe; denuncia de violencia, tampoco existe ; y algo que están hablando en todos lados es lo del reclamo alimentario, pero acá no hay ningún reclamo alimentario, porque la primera condición de un incumplidor alimentario es que exista un reclamo y acá no existe», agregó la jurista.

Rodrigo de Paul es uno de los futbolistas más importantes de Argentina, ya que es parte fundamental del esquema que utiliza Lionel Scaloni, director técnico de la albiceleste.

El sarandiense ha jugado 41 partidos con su combinado nacional, donde convirtió dos goles y repartió siete asistencias. Además, ganó la C opa América y la Finalissima.

