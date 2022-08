Jugadoras transgénero irlandesas no podrán jugar partidos de rugby

Entornointeligente.com /

Sólo las jugadoras registradas como mujeres desde su nacimiento estarán autorizadas a participar en partidos. Irlanda sigue así los pasos del rugby a XV inglés y de la liga de rugby, que, el mes pasado, prohibieron a las jugadoras transgénero tomar parte en competiciones femeninas por razones de seguridad. Las mujeres transgénero fueron excluidas del rugby femenino «debido a las ventajas en términos de talla, de fuerza o de potencia aportadas por la testosterona durante la pubertad y la adolescencia, y los riesgos para el bienestar de las jugadoras derivados». «Varias investigaciones recientes muestran que existen diferencias físicas entre las personas cuyo sexo fue asignado como hombre o como mujer en el nacimiento. Las ventajas en términos de fuerza, de resistencia y de físico provocados por la pubertad masculina son importantes y se conservan incluso después de la supresión de la testosterona», afirmó la Irish Rugby Football Union (IRFU) en un comunicado. «La IRFU es perfectamente consciente de que se trata de un tema sensible y difícil para las personas implicadas y la comunidad LGBT+ y continuará trabajando con las personas afectadas, aportando un apoyo para asegurar su implicación continua en el juego». El cambio de regla sólo afectará a dos jugadoras inscritas en Irlanda. IRFU updates Transgender guidelines. ‘This is a particularly sensitive area, and it is important that respect is shown to all members of our rugby family and the wider community.’ https://t.co/IjMhVRtqeC pic.twitter.com/cM4VBrqY1U

— Irish Rugby (@IrishRugby) August 10, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 10/8/2022

