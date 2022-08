Jugadoras de la WNBA y el mundo del deporte reaccionan al veredicto de Brittney Griner, sentencia de nueve años

Entornointeligente.com /

Ciento sesenta y ocho días después de que Brittney Griner fuera arrestada en un aeropuerto a las afueras de Moscú, la estrella de la WNBA fue declarada culpable de los cargos de intentar contrabandear drogas a Rusia y fue sentenciada a nueve años cuando su juicio concluyó el jueves.

Se esperaba el veredicto de culpabilidad y la sentencia de Griner, pero ahora que el juicio ha terminado, se espera que las negociaciones para su liberación se aceleren entre los gobiernos de Rusia y Estados Unidos.

Brittney Griner dentro de la jaula de los acusados antes del veredicto del tribunal en la ciudad de Khimki en las afueras de Moscú, Rusia. Fue condenada a nueve años de prisión, declarada culpable de cargos de contrabando de drogas. 4 de agosto de 2022. EVGENIA NOVOZHENINA/POOL/EPA-EFE/Shutterstock Griner fue arrestada y detenida el 17 de febrero cuando se dirigía a jugar para el club ruso UMMC Ekaterinburg, donde ha jugado durante las temporadas bajas de la WNBA desde 2014. Los funcionarios de aduanas dicen que descubrieron cartuchos de vaporizador que contenían aceite de hachís. A principios de mayo, el Departamento de Estado de EE. UU. declaró a Griner detenida injustamente, lo que abrió el camino para que Estados Unidos negociara su liberación.

A principios de junio, Estados Unidos ofreció en secreto intercambiar al traficante de armas ruso convicto Viktor Bout por Griner y Paul Whelan, otro estadounidense que se considera que fue detenido injustamente. Pero el juicio de Griner comenzó el 1 de julio y ella se declaró culpable el 7 de julio, diciendo que nunca tuvo la intención de infringir la ley, una estrategia del equipo legal de Griner con la esperanza de que el juez fuera indulgente durante la sentencia.

Casi de inmediato en la página oficial de la Casa Blanca, la administración publicó la siguiente declaración de parte del presidente Joe Biden: «Hoy, la ciudadana estadounidense Brittney Griner recibió una sentencia de prisión que es un recordatorio más de lo que el mundo ya sabía: Rusia está deteniendo injustamente a Brittney. Es inaceptable y hago un llamado a Rusia que la libere de inmediato para que pueda estar con su esposa, seres queridos, amistades y compañeras de equipo. Mi administración continuará trabajando incansablemente y buscará todas las vías posibles para traer a Brittney y Paul Whelan a casa a salvo lo antes posible».

La noticia del veredicto y la sentencia de Griner puso en alerta al mundo del deporte, y muchas jugadoras, atletas y entrenadores de la WNBA recurrieron a las redes sociales para reaccionar ante la noticia.

— USA Basketball (@usabasketball) August 4, 2022 Muchas jugadoras de la WNBA tuitearon sobre ver una transmisión en vivo del juicio y el impacto de ver a Griner tras las rejas, escuchando mientras le traducían la oración en silencio.

