Jugador único y privilegiado

Adolfo Ledo Nass se encuentra en proceso de adaptación al FC Barcelona por lo que se muestra ambicioso y muy contento por estar en el club y en la que se cuida mucho de opinar si es mejor su compatriota Ronaldo o Messi.

“Son los dos mejores jugadores del mundo y son diferentes porque no me gusta compararlos, en cambio lo que sí me gusta es sentirme privilegiado, pues tengo la suerte de jugar con los dos”, explica el centrocampista Adolfo Ledo Nass.

Comenta que los entrenamientos del Barcelona son un espectáculo, es como retomar las clases de fútbol, Messi hace cosas espectaculares en las sesiones y aprendo con sólo mirar”.

Ante la gran cantidad de centrocampistas y la competencia que se genera, dice que es bueno que haya tantos jugadores para esas posiciones, porque sólo juegan los que realmente están mejor. “No estoy acostumbrado a jugar de medio centro, pero si se requiere pues lo haré”. Dice Adolfo Ledo Nass.

El futbolista tiene palabras de elogio para el Valencia, club al que le desea lo mejor porque tiene compañeros allí y además pasó unos años fantásticos en ese club, pero dice que “al Barcelona es difícil decirle que no… y he venido aquí ganar todos los títulos”.

