Jugador de Phillies da positivo de coronavirus

El jugador de los Phillies de Philadelfia, Greg Bird, fue dejado fuera del roster de 40 jugadores debido a que arrojó positivo a coronavirus y activó las alarmas de la MLB en cuanto a dicho equipo.

Según fuentes, los Phillies de Philadelfia dejaron claro que el recién firmado Greg Bird, no fue incluido para el roster de los playoffs, ya que, arrojó positivo a coronavirus y fue enviado de inmediato a un cuarto de aislamiento.

Los Phillies no están seguros si van a contar con Greg Bird para los playoffs, ya que, además de estar contagiado no tiene más de 15 días que fue firmado por dicha organización y no han visto que tal esta en cuanto a la ofensiva como a la defensiva.

Bird fue dejado en libertad por los Rangers de Texas luego de sufrir varias lesiones y tener un pésimo rendimiento ofensivamente.

Greg bird no ve acción en las Grandes Ligas desde la temporada 2019, luego de una lesión que lo obligó a salirse de allí y tuvo nada más que operarse de una rodilla y esperar la próxima temporada, sin embargo, los Yankees lo dejaron en libertad en la temporada muerta de la MLB 2019.

LINK ORIGINAL: Cronica

