Jugador danés recibió amenazas e insultos en Instagram

El nombre del futbolista de Dinamarca, Joachim Andersen, fue uno de los protagonistas de la segunda fecha de la Premier League 2022/23.

El lunes 15 de agosto de 2022 su club, el Crystal Palace, visitó al Liverpool en Anfield y sacó un importante empate 1-1, resultado inesperado para los ‘Reds’, pero de gran ayuda para los visitantes que pelearán por no descender al final del presente curso.

Cuando se jugaban 11 minutos del segundo tiempo se cruzó con el delantero uruguayo Darwin Núñez, la contratación estelar de este año de los ingleses que abonaron, entre montos fijos y variables, más de USD 100 millones al Benfica de Portugal para hacerse con sus servicios.

El danés y el uruguayo se enfrascaron en un discusión. El defensor lo empujó provocando la reacción del delantero que le propinó un cabezazo en la zona del mentón . El zaguero cayó al suelo provocando la ineludible expulsión del sudamericano.

«Por supuesto que es roja. Lo provocan todo el rato, pero esa no es forma de comportarse. Darwin ya sabe que esa no es la reacción que tiene que tener. Los centrales le harán eso, pero esa no es la reacción», declaró finalizado el encuentro Jürgen Klopp, su entrenador.

Pero esto no quedó ahí. Este 16 de agosto Andersen utilizó las historias de su perfil personal de Instagram para hacer público que tras este hecho los fanáticos del Liverpool se volcaron contra él y recibió mensajes negativos, entre los que se incluían amenazas de muerte.

» Recibí tal vez 300 o 400 de estos mensajes anoche . Entiendo que apoyas a un equipo, pero ten un poco de respeto y deja de actuar así de duro en las redes sociales», contó el deportista de 26 años.

Tras mostrar una serie de capturas que llegaron a su bandeja de mensajes, comentó que espera «que Instagram y la Premier League hagan algo al respecto».

