Juez usó Google Earth para suspender TransMilenio por la Séptima

Entornointeligente.com / Hay dos motivos por los que la licitación de TransMilenio por la Séptima está en vilo. El primero es porque de alguna manera afecta el edificio Altos de la Cabrera. Y el primero es que no está armonizado con la construcción del plan parcial El Pedregal, ubicado en la calle 100 con Séptima.

Frente al exclusivo edificio Altos de la Cabrera, el juez 49 Administrativo de Bogotá ratificó la suspensión de la obra porque, según el fallo, no se cuenta con los debidos y completos estudios del suelo y geotecnia para la construcción de los dos puentes que se van a construir sobre la calle 85.

Tampoco se respeta la reglamentación sobre los andenes que debe ser de 3,5 metros de ancho pero que en esa zona estaría entre 1,70 y 2,40 metros. Además, no se garantizan los 28 metros de ancho que deben existir frente al edificio Altos de la Cabrera. Según la demandante Adriana Burgos estos hechos afectan entre otros derechos colectivos, el goce de un ambiente sano y la defensa al patrimonio público.

Sugerimos: Este es el megaproyecto que trancó al Transmilenio por la 7a en Bogotá

La respuesta de Yaneth Mantilla, directora del Instituto de Desarrollo Urbano , encargado de la licitación, es que gran parte de las ocho torres que conforman el exclusivo conjunto residencial están construidas sobre una zona de reserva vial. “Más de 600 metros cuadrados, es decir una franja de 14 metros del predio que hoy ocupan los edificios de Altos de la Cabrera, están sobre la zona de reserva vial declarada por la ciudad en el decreto 0734 del 11 de marzo de 2010 y en el POT del 2004. Esto indica que el proyecto comenzó a construirse dos años después sobre parte de la zona de reserva, y no podrían argumentar hoy que desconocían la obra que acá se iba a construir”.

Puede leer: TransMilenio por la Séptima en Bogotá: un nuevo tropiezo en los estrado s

Para el IDU, este argumento con el que se busca frenar el proyecto perdería validez si el juez tuviera en cuenta que el espacio que hoy existe en la zona es producto de la invasión de la reserva vial : “Es contradictorio que, invadiendo la zona de reserva vial, a ese edifico se le permitiera dejar un andén de 60 centímetros sobre la Avenida Circunvalar y ahora que el Distrito busca ampliarlos entre 1,75 y 2,40 metros se diga que no puede porque el espacio no es suficiente. No es suficiente precisamente por la invasión que hizo el privado”.

En este fallo también se indica que debería existir un espacio para la vía de 28 metros y solo se tienen 17, según pudieron establecer gracias a Google Earth. A esto el IDU responde que “consideramos que el juez no puede equiparar el concepto técnico derivado de estudios sofisticados y rigurosos realizados a lo largo de más de 10 años por firmas especializadas en construcción y diseño, con los resultados de una herramienta gratuita de internet como Google Earth. Sin embargo, pese a eso, ese argumento también se cae al comprender que la construcción en zona de reserva vial le restó 14 metros a la vía”.

La directora del IDU manifestó que “la ciudad puede estar tranquila, porque contamos con todos los estudios en detalle necesarios para la construcción de los dos puentes en este punto de la ciudad, y la de todos los componentes de este proyecto de más de 20 kilómetros que busca mejorar la movilidad de miles de ciudadanos”.

Sugerimos: Suspenden temporalmente licitación de TransMilenio por la Séptima

No obstante este no es el único lío que tiene que solucionar el IDU. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Mantilla y otros siete funcionarios por presuntas irregularidades en la licitación. El ente de control fue el primero en suspender el proceso de contratación ante la falta de certidumbre sobre la armonización de los estudios y diseños de la troncal de con las obras a ejecutar del plan parcial El Pedregal, ubicado en la calle 100, lo cual podría generar una eventual parálisis en la construcción del proyecto estimado en 2,4 billones de pesos.

” No se tiene certeza acerca de la armonización entre las obras a ejecutar por parte del promotor del plan parcial El Pedregal con las obras que se están contratando. Siendo importante resaltar que la armonización responde a un factor técnico que debió ser definido de manera previa a la apertura del proceso de selección, toda vez, que incide desde la estructuración de la oferta por parte de los interesados hasta la correcta planeación del contrato y repercutiendo en la ejecución del bilateral, pues, podría conllevar demoras en la construcción de la troncal de TransMilenio por la carrera Séptima, obras adicionales y un posible detrimento al patrimonio público”, señaló la Procuraduría.

Con respecto a esta decisión el IDU aseguró que “la entidad hará mesas de trabajo y se encargará de dar todas las explicaciones técnicas que demuestren que sí hay armonización entre los proyecto”.

LINK ORIGINAL: Semana

Entornointeligente.com