Juez rechaza pedido de libertad de uno de los implicados en el caso Las Londras

El juez de Ascensión de Guarayos, Roberto Cruz Hurtado, determinó este miércoles rechazar el pedido de que pueda defenderse en libertad Ever Sixto C. S., implicado en el secuestro de periodistas, policías y civiles, en la estancia Las Londras, ocurrido en octubre del pasado año. La audiencia de cesación a la detención preventiva se desarrolló de manera virtual y la defensa del acusado no pudo desvirtuar los riesgos procesales que pesan en contra del investigado quien guarda detención preventiva desde fines de noviembre de 2021. En declaraciones a ERBOL, la abogada de los trabajadores de la prensa de Santa Cruz, Raquel Guerrero, informó que la autoridad jurisdiccional mantuvo los riesgos procesales y amplió su detención hasta el 27 de junio, cuando se vuelva a considerar otra solicitud de libertad. «El juez ha mantenido la detención preventiva debido a que existen actos investigativos (pendientes), es un caso complejo», sostuvo. Ever Sixto C. S., enfrenta un proceso por los delitos de lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia o portación de arma de fuego, tentativa de homicidio y amenazas. «Tomando en cuenta que esta persona, en audiencia cautelar ha sido considerar como un peligro para las víctimas y la sociedad, debido al actuar violento que han intervenido estas personas, entonces, consideramos que se tiene que mantener la detención preventiva hasta el Ministerio Publico realice la resolución conclusiva y se vaya al juicio», añadió. El pasado 28 de octubre, un grupo de periodistas, policías y civiles fue retenido contra su voluntad por personas armadas y encapuchadas en la estancia Las Londras, todo esto sucedió en medio de un conflicto por tierras, tras varias horas fueron liberados. El mismo juez de Guarayos, negó la apelación a la detención preventiva a Paulino C. V., otro de los dos implicados en el mismo caso.

