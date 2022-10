Juez federal de Nueva York pidió a fiscales confirmar informes de muerte de «Jesús Santrich»

Entornointeligente.com /

lapatilla.com

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! El periodista Joshua Goodman indicó en su cuenta de Twitter, que el juez dio un plazo de cuatro días para que aclaren el caso de «Jesús Santrich».

Herández Solarte, buscado por cargos de drogas en Estados Unidos, supuestamente murió durante un atentado con bomba en Venezuela, aunque su cuerpo nunca ha sido encontrado.

Federal judge in NY gives prosecutors four days to confirm reports that ex Colombian rebel leader Jesus Santrich has been killed.

Santrich, who is wanted on US drug charges, reportedly died during a cross border bombing in Venezuela in 2021.

But his body has never been found. pic.twitter.com/jf5KfEhaMh

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 3, 2022

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com