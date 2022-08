Juez federal da una semana para mostrar parte de la orden de registro de la residencia de Trump

Entornointeligente.com /

Un juez federal en Florida otorgó una semana al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que ofrezca su versión de los documentos del registro autorizado a la residencia del exmandatario Donald Trump .

«No estoy preparado para determinar que la declaración jurada debe estar completamente sellada», dijo el magistrado Bruce Reinhart al Departamento de Justicia durante una audiencia en West Palm Beach, en referencia a la solicitud de organizaciones de medios de comunicación y otros para publicar la declaración jurada.

Entre los medios que abogan por la publicación del documento se encuentran The Associated Press, las cadenas de televisión ABC, CBS, NBC y CNN , así como las empresas de periódicos The New York Times, The Washington Post, Dow Jones & Company, E.W. Scripps Company y McClatchy.

Durante la controvertida incursión autorizada en el resort de Trump en Mar-A-Lago el 8 de agosto, agentes del FBI se llevaron 11 cajas de documentos clasificados del gobierno que el expresidente había llevado a su residencia, luego de salir de la Casa Blanca en enero de 2021.

Trump y sus aliados han denunciado la búsqueda como una «armamentización» de las fuerzas del orden, y los republicanos del Congreso amenazan con investigar al Departamento de Justicia y al FBI cuando tomen el control del Congreso.

En los días transcurridos desde que los medios de comunicación presentaron por primera vez una solicitud para abrir los documentos, otros se han sumado a la moción.

En una presentación el miércoles por la noche, el Centro de Responsabilidad Gubernamental de Florida argumentó que la » importancia pública del caso » favorece la revelación del documento.

Otra persona que presiona para que se publique la declaración jurada es Andy Martin, un candidato al Senado de los EE. UU. de New Hampshire y escritor que solicita acceso al documento como parte de su investigación en un libro titulado » Un estudio psicológico del presidente Donald Trump «.

