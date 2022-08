Juez en Texas dictamina que “los jóvenes tienen derecho a portar armas en público”

Entornointeligente.com /

Un juez federal ha dictaminado que una ley de Texas que prohíbe a las personas de entre 18 y 20 años llevar armas de fuego en público es inconstitucional, afirmando que la restricción es incompatible con la Segunda Enmienda y la historia de Estados Unidos.

La decisión se produce después de que el Tribunal Supremo dictara en junio una sentencia que amplió significativamente los derechos de los propietarios de armas de fuego a portarlas fuera del hogar y elevó el umbral que deben cumplir las autoridades al defender las restricciones de armas.

El juez del Tribunal de Distrito Mark Pittman declaró que la restricción de Texas a los «jóvenes de 18 a 20 años que cumplen la ley» es incompatible con la Constitución porque la propia Segunda Enmienda no establece una restricción de edad, y los menores formaban parte de las milicias estatales que existían en los años de formación de la historia de Estados Unidos.

El mismo razonamiento ha sido utilizado recientemente por otros jueces nombrados por Trump para fallar en contra de los límites de compra de armas para los adolescentes mayores.

El caso fue presentado por la organización sin fines de lucro Firearms Policy Coalition, que ha presentado un puñado de desafíos similares contra otros estados, incluyendo Pensilvania y California.

«Texas no puede señalar una sola ley de la época de la fundación que prohíba a los jóvenes de 18 a 20 años llevar un arma de fuego funcional para defenderse, porque no solo no existía tal ley, sino que esas personas son una razón importante por la que tenemos una Declaración de Derechos en primer lugar», dijo el abogado principal de la coalición para el litigio constitucional, Cody J. Wisniewski. «Y los jóvenes tienen tanto derecho a tener y portar armas en público como los adultos mayores de 21 años».

La decisión de Pittman hacía referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de junio en el caso New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, en el que el Tribunal anuló una ley de Nueva York que imponía restricciones a la portación de armas de fuego ocultas fuera del hogar.

La sentencia Bruen abrió las leyes de regulación de las armas de fuego a desafíos mucho más agresivos, ya que puso en peligro leyes que no se asemejan a la regulación histórica de las armas o a las actitudes hacia las armas de fuego en la época de la fundación de la nación.

En la decisión, el juez Clarence Thomas cambió el criterio por el que deben considerarse dichas leyes, afirmando que deben ser «coherentes con la tradición histórica de esta nación» y «con el texto y la comprensión histórica de la Segunda Enmienda».

La ley impugnada prohíbe a los menores de 21 años portar públicamente un arma de fuego, pero la decisión del juez no prohíbe que las restricciones se apliquen a los menores de 18 años.

El estado tiene 30 días para apelar antes de que la decisión entre en vigor. La CNN se puso en contacto con la oficina del fiscal general de Texas el jueves y no obtuvo respuesta inmediata.

