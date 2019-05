Juez de Nueva York autoriza a bancos entregar datos de impuestos de Trump | La Crónica de Hoy

Entornointeligente.com / El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió este miércoles una nueva batalla judicial en un tribunal de Nueva York para intentar impedir que la Cámara de Representantes conozca detalles sobre sus finanzas. El juez Edgardo Ramos, del distrito sur de Nueva York, decidió este miércoles que el banco alemán Deutsche Bank y el estadunidense Capital One sí pueden entregar información financiera del presidente Trump a los dos comités de la Cámara baja del Congreso que la solicitaron.

El pasado 29 de abril, Trump, sus hijos Donald Jr., Ivanka y Eric y su empresa, Trump Organization, interpusieron una demanda para intentar impedir que estas entidades enviaran esta documentación. Este fallo judicial se produce tan sólo dos días después de que otro magistrado del Distrito de Columbia, Amit Mehta, considerara que Trump no podía bloquear una citación judicial del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara baja a Mazars, la firma de contabilidad que usan el presidente y sus empresas personales. Sin embargo, los abogados de Trump también apelaron ayer la decisión de Mehta, considerando que la petición del Congreso tanto a Mazars como a Deutsche Bank y Capital One es “inconstitucional”. Su equipo de defensa sostiene que las actuaciones de los legisladores no tienen “ninguna legitimidad ni fin legítimo” y responden únicamente al objetivo de “hostigar a Trump para buscar cualquier material que pueda ser usado para causarle un daño político”. “Los demócratas están usando su nuevo control de los comités del Congreso para investigar todos los aspectos de las finanzas personales, los negocios y hasta a la familia del presidente Trump”, señalan sus abogados. Sin embargo, el magistrado Edgardo Ramos subrayó en su sentencia de ayer que la petición de la Cámara sirve a fines legislativos legítimos. Imprimir

