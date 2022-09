Juez de EE UU ordena pagar $ 73 millones a familia de Fernando Albán

Entornointeligente.com /

LA PRENSA DE LARA | Agencoas.- Un juez federal en Miami, Estados Unidos, falló a favor de la familia de Fernando Albán y ordenó pagar 73 millones de dólares en daños por la muerte del dirigente opositor bajo custodia del gobierno de Nicolás Maduro.

Fernando Albán fue arrestado en 2018 a su llegada al aeropuerto internacional de Maiquetía, procedente de Nueva York, donde fue parte de una delegación que había denunciado al gobierno de Maduro en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Falleció tres días después en lo que las autoridades describieron en un principio como un suicido al arrojarse del décimo piso de un edificio del Sebin en Plaza Venezuela, Caracas.

El año pasado, su viuda y sus dos hijos demandaron a Maduro y a varios altos miembros de su gobierno por llevar a cabo el secuestro, tortura y asesinato del exconcejal de Caracas, reseñó The Associated Press.

La familia acusó a los hombres de pertenecer al Cártel de los Soles, una supuesta red de narcotráfico que presuntamente involucra a altos funcionarios venezolanos y guerrilleros de las FARC.

The Associated Press señaló que el juez Darrin P. Gayles emitió un fallo en rebeldía contra el cártel por no responder a la demanda en un fallo no informado previamente la semana pasada.

En él, el tribunal determinó que lo que llama la «empresa criminal de Maduro» es responsable de los delitos federales de extorsión en la muerte de Albán porque todo su propósito es «ejercer un control autoritario ilegal sobre Venezuela» a través del narcotráfico, actos de terrorismo y violaciones de derechos humanos.

El tribunal dijo que agentes del gobierno de Maduro siguieron a Albán mientras aún estaba en Nueva York, le tomaron fotos y enviaron información a Venezuela que facilitó su secuestro y asesinato cuando regresó a casa.

«El asesinato de Albán fue un asesinato a sueldo porque miembros de la empresa criminal de Maduro que cometieron el asesinato recibieron pago (en forma de salarios) del régimen de Maduro «, dijo el tribunal.

El tribunal decretó que el cártel debe pagar 73 millones de dólares a la familia de Albán por el dolor y sufrimiento causados por su muerte. Se desconoce, sin embargo, cómo es que sus familiares cobrarán el monto, mencionó la agencia de noticias.

