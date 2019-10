Jueyeros empatan la serie final de la Doble A

Entornointeligente.com /

Los Jueyeros de Maunabo empataron a dos victorias la serie final del Béisbol Superior Doble A el domingo, al superar con resultado 7-2 a los Mulos de Juncos en el estadio Francisco Rosario Paoli, de Maunabo.

Maunabo lleva dos triunfos después de perder los primeros dos partidos de la serie.

El veterano lanzador Iván Maldonado se encargó de cubrir toda la ruta por los Jueyeros con nueve hits permitidos, tres boletos otorgados y tres ponches propinados. Realizó 136 lanzamientos, 89 en la zona de strike.

Los maunabeños madrugaron a los Mulos con ramillete de cuatro carreras en la primera entrada. Un doble de Andrés López impulsó la primera anotación del juego en las piernas de Javier ‘Cohete’ Cruz. Acto seguido, Jean Delgado recibió pelotazo con las bases llenas y Juan Silva fabricó la segunda rayita. Un sencillo de Amaury Rodríguez empujó dos anotaciones.

Rodríguez bateó de 4-2 con tres carreras empujadas y Arroyo anotó dos con dos incogibles.

Juncos consiguió su primera carrera en el cuarto episodio con machucón de Roberto Carlo Santana, que llevó al plato a Manuel De Jesús. La segunda vuelta de los Mulos la remolcó Jeffrey Domínguez en la quinta entrada.

Suscríbete para recibir en tu email las noticias más importantes de Deportes.

Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup.

Error! There was an error processing your request.

Noticias Clave – Deportes Please enter a valid email address. Sign up Manage your lists Un error del receptor Jean Ortiz dio paso a la quinta carrera de Maunabo en el séptimo capítulo y par de anotaciones aumentó la ventaja de los locales en la octava entrada.

El derecho Arturo Martoral perdió el juego por los Mulos. En seis episodios le conectaron ocho hits y le marcaron cinco carreras, una inmerecida.

El quinto encuentro de la serie será mañana lunes a las 8:00 de la noche, en el estadio Mariano ‘Niní’ Meaux, de Juncos.

LINK ORIGINAL: El Vocero

Entornointeligente.com