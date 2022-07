Juegos para este sábado en la Superliga Profesional de Baloncesto

Entornointeligente.com /

Continúa la emoción de la temporada 2022 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), para deleite de todos los fanáticos del básquet nacional.

La jornada de este sábado, 23 de julio, correspondiente a la fase eliminatoria, está distribuida de la siguiente forma:

Conferencia Occidental:

Heroes de Falcón vs Trotamundos de Carabobo (Punto Fijo ※ 6:00 pm). Gaiteros del Zulia vs Brillantes del Zulia (Maracaibo ※ 6:30 pm). Conferencia Oriental:

Taurinos de Aragua vs Supersónicos de Miranda (Maracay ※ 5:00 pm). Gladiadores de Anzoátegui vs Guaiqueríes de Margarita (Puerto La Cruz ※ 6:00 pm) ※ Transmisión por Televen, Tu Canal . Spartans Distrito Capital vs Cangrejeros de Monagas (Caracas ※ 6:30 pm). Recuerda que nuestra trasmisión iniciará a las 5:30 pm con una imperdible antesala que contará con el mejor análisis y los más acertados comentarios de nuestros Fermín Pérez Jr y Daniel Domínguez .

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por TELEVEN 🔴 (@televentv)

LINK ORIGINAL: Televen

Entornointeligente.com