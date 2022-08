Juegos de guerra de Rusia en Venezuela envían señales alarmantes

Entornointeligente.com /

Francotiradores de Rusia y de otros países hostiles a Estados Unidos están compitiendo en los juegos de guerra que se celebran esta semana en Venezuela, en eventos calificados como juegos olímpicos para soldados que fueron organizados no solo para demostrar que Moscú aún tiene amigos, sino también que algunos de ellos están en América Latina. Los juegos de guerra internacionales se celebran anualmente desde 2015, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, y Venezuela ha participado desde su inicio, pero los de este año son los primeros que se celebran en América Latina, e incluyen participantes de Cuba, Bolivia y Nicaragua. También participan en las competiciones fuerzas de Birmania, Bielorrusia, Abjasia, Uzbekistán, China, India, Pakistán e Indonesia, entre otros. Son naciones que «condenan diariamente la agresión imperialista contra los pueblos», declaró el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, al inaugurar los juegos el lunes. Los juegos se celebran en un momento en que Rusia está siendo duramente criticada por su incursión militar en Ucrania, una invasión que provocó severas sanciones económicas contra Moscú por parte de Europa y Estados Unidos y un coro de condenas en todo el mundo. Los juegos de este año pretenden recordar al mundo que Rusia aún tiene amigos, pero los observadores creen que el hecho de que se celebren en Venezuela podría tener un efecto más duradero.

«En cierto sentido, esto busca normalizar (y allanar el camino para) una mayor presencia militar en América Latina», dijo Joseph Humire, director ejecutivo del Center for a Secure Free Society, un think tank con sede en Washington. Estos juegos podrían abrir la puerta «a operaciones y juegos militares de mayor envergadura en el futuro» en los que participarían no solo Rusia, sino también China e Irán. La región ya lo vio hace unos años con los primeros vuelos de aviones iraníes a Venezuela. Los aviones, cuyo contenido sigue siendo un misterio, causaron inicialmente una gran alarma en Venezuela y entre los observadores del régimen de Nicolás Maduro, pero luego se hicieron tan frecuentes que finalmente pasaron desapercibidos, dijo Humire. «Ya es normal para los venezolanos y hoy hay vuelos de Irán que llegan constantemente, que participan en actividades que son preocupantes y alarmantes pero que la gente ya no presta atención», dijo Humire.

Los juegos se celebran en el Fuerte Militar Terepaima, situado en el estado centro-occidental de Lara, donde los equipos de francotiradores especializados de los países participantes compiten por el derecho a presumir. Aunque no se ha revelado el número de soldados presentes en Venezuela, los expertos estiman que podrían sumar cientos de efectivos, dado que en anteriores juegos de guerra los países participantes llegaron a ser 30. Las competiciones -que en el pasado han puesto a prueba a destacamentos de tanques, artillería y operaciones anfibias- están programadas para durar hasta el 27 de agosto y muestran la voluntad del régimen de Caracas de convertir a Venezuela en una plataforma para una serie de actividades antiamericanas, dijo Evan Ellis, profesor de estudios latinoamericanos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos.

«Venezuela quería acoger estos juegos, quería ser uno de los organizadores y acoger esta fiesta y otras actividades antiamericanas», dijo Ellis. La relación de Venezuela con Rusia ya es extensa y los juegos buscan ampliarla aún más, añadió el coronel retirado de la Guardia Nacional venezolana Isidro Pérez Villalobos. Pero los juegos también buscan promover la venta de armas de Moscú y otros países participantes en la región, aunque no necesariamente a las fuerzas armadas regulares, añadió. El evento «sirve de cónclave para los comerciantes de armas sofisticadas a las organizaciones terroristas transnacionales que operan en América Latina con el apoyo del régimen venezolano», dijo el militar venezolano. En cierto modo, los juegos también ponen de manifiesto el juego diplomático de Maduro con Estados Unidos, que por un lado muestra su disposición a participar en las conversaciones con Washington para mejorar las relaciones, mientras busca fortalecer sus relaciones con Moscú. Y que Estados Unidos esté dispuesto a dialogar con Maduro muestra su miopía al tratar con Venezuela y al no prestar suficiente atención a las actividades de Rusia, China e Irán en la región, dijo Pérez Villalobos. «En Estados Unidos minimizan la presencia de Rusia en Venezuela, pero están en todo el país», dijo Pérez Villalobos . «Son proveedores de armas, son socios petroleros y económicos, son aliados políticos y ahora patrocinan competencias militares». Al celebrar estos juegos en Venezuela, dijo, «Rusia le está diciendo a Estados Unidos: ‘Yo también puedo ir a tu patio trasero’. ¿Quieres meterte en los países bálticos, en Ucrania y en los espacios geohistóricos de Rusia? Pues también me meto en tus espacios».

