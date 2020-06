Juegos Centroamericanos y del Caribe tentativamente con dos fechas nuevas

Entornointeligente.com /

La única realidad hasta el momento, los Juegos Centroamericanos y del Caribe no arrancarán el 9 de junio del 2022 y se estudian dos fechas tentativas. Versión impresa “Lo que es seguro es que los Juegos no van hacer el 9 de junio del 2022”, expresó el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá, Henry Pozo, en una declaraciones a Antena 2 y que publicó el Comité Olímpico de Panamá. “Nosotros manejamos ahora mismo dos fechas, noviembre del 2022 y marzo del 2023”, expresó Pozo , quien agregó que es muy prematuro responder, cuál fecha sería escogida por la situación de la pandemia. “No tenemos una varita mágica tampoco una bola de cristal, para saber el momento en que la pandemia del coronavirus pueda disminuir, apuntó. VEÁ TAMBIÉN: Egan Bernal apunta de nuevo al Tour de Francia VEÁ TAMBIEN: Roberto Durán evoluciona bien en el hospital noticias relacionadas Zidane, molesto por horarios de juegos en LaLiga Juegos Centroamericanos y del Caribe serían en el 2023 MLB ofrece a peloteros el 80% de sus salarios prorrateados y un calendario de 72 juegos Pozo sostuvo que el componente financiero de los Juegos sufrió una reducción del 74% de su presupuesto por este año, algo bastante grande, debido a la pandemia, por esa situación muchas de las actividades fueron reducidas, otras trasladada para el año 2021, mientras se trabaja con Pandeportes en la sustentación del presupuesto para el otro año, añdió la fuente. El dirigente agregó que para el 10 de julio se escogerá la mascota, debido que en estos momentos se encuentran los 3 semifinalistas y que también habrá un concurso para las medallas. “Seguimos avanzando, no como queríamos”, dijo Pozo, que esto por la pandemia del Coronavirus. ¡Mira lo que tiene nuestr canal de YouTube!

LINK ORIGINAL: Panamaamerica

Entornointeligente.com