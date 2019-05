Juego de Tronos: HBO no planea un spinoff de Arya Stark

Entornointeligente.com / Tras el final de Juego de Tronos los responsables de HBO se han apresurado para dejar claro que no hay planes para secuelas de la serie, dejando fuera la posibilidad de ver a Arya Stark protagonizando su propia aventura.

Se vienen detalles del final de Juego de Tronos a continuación.

El jefe de programación de HBO, Casey Bloys, ha aclarado que no están planeando que Arya Stark tenga serie propia después de un final que sí que daba mucho pie a esto.

“Nope, nope, nope. No. En parte porque quiero que esta serie -Juego de Tronos de D&D- sea algo único”, explicaba Bloys. “No quiero sacar a estos personajes de este mundo que han recreado de maravilla y ponerlos en otro mundo con otros al cargo. Quiero dejarlo como la pieza artística que ellos han creado. Esa es una de las razones por las que no quiero hacer la misma serie otra vez. George tiene un mundo realmente masivo; hay muchos caminos que coger. Es el motivo por el cual queremos hacer que lo siguiente sea distinto y no intentar volver a hacer lo mismo de nuevo. Probablemente esa sea una de las razones por las que una secuela o cualquier historia de los personajes conocidos no tiene sentido para nosotros”.

Actualmente HBO tiene en marcha tres spinoffs y por lo visto todos servirán como precuelas o historias muy lejanas a lo que hemos visto en la serie que acababa esta semana. Uno de ellos es Moonblood y comenzó su rodaje hace dos semanas , otro es La larga noche y comenzaría a rodarse en junio . Del tercero no sabemos nada

