Juega con tus amigos a través de videollamada con esta divertida aplicación [VIDEO]

Entornointeligente.com /

El entretenimiento con amigos cambió a raíz de la pandemia del coronavirus : los juegos en línea ahora son la nueva tendencia. Actualmente, hay una gran cantidad de alternativas para jugar con varias personas a la vez; no obstante, es necesario usar otras herramientas para establecer comunicación.

Existe una aplicación que permite acceder a partidas multijugador y videollamadas en un solo lugar. Se trata de Bunch , un servicio disponible para dispositivos iOS y Android , que brinda la posibilidad de crear sesiones grupales con amigos y familiares.

PUEDES VER: ¿Cómo instalar aplicaciones de Play Store que no son compatibles con tu smartphone? ¿Cómo funciona Bunch? La aplicación permite crear salas de juego de hasta con ocho personas y todos podrán interactuar mediante chat o videollamadas . Para acceder, los participantes deben crearse una cuenta en el servicio con su correo electrónico, número de teléfono o perfil de Facebook.

Bunch incluye una colección de títulos exclusivos que no requieren instalación adicional: Draw Party Trivia (similar a Pictionary), Mars Dash (carreras al estilo Mario Kart sobre Marte), Flappy Lives (semejante a Flappy Bird), Bunch pool (billar) y Trivia (cuestionario de conocimientos).

Además, ofrece compatibilidad con una gran cantidad de juegos móviles populares, incluidos Among Us , PUBG , Fortnite , Super Mario Kart Tour, Minecraft, Uno, ScrabbleGo, Roblox, Dead by deadlight y Spaceteam.

PUEDES VER: Google Play Games: así puedes encontrar fácilmente juegos gratuitos y sin anuncios [VIDEO] En caso un determinado juego no tenga soporte para ocho participantes, la plataforma también brinda la posibilidad de transmitir la partida mientras los demás asisten dando ánimos o realizando comentarios.

Aplicaciones, últimas noticias: Personaliza tu Android al puro estilo de iOS 14 con esta aplicación [VIDEO] Zzleep, la app peruana que te despierta antes de llegar a tu paradero Elimina cualquier persona u objeto de tus fotografías con esta aplicación [VIDEO] Video Recomendado Recibe las noticias de La República en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com