Judith León: Bionalistas se movilizan por la dignidad, la vida y la familia

Según su criterio el responsable de la crítica situación del sector salud en el país es la falta de voluntad para resolver los problemas inmediatos por parte del Poder Ejecutivo Nacional

«Nuestra prioridad de trabajo esta en hacer posible mejoras considerables para todos nuestro agremiados a nivel nacional. Dotación de equipo de trabajo y mejoras salariales es nuestra prioridad», señaló Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela.

La dirigente indicó que es importante destacar que los trabajadores del sector salud «estamos movilizados a nivel nacional, con la finalidad de hacer posible mejoras considerables en nuestros derechos laborales».

«Los jubilados y pensionados de nuestro gremio también están involucrados en esta nueva jornada de protesta. Todo esto es para hacer posible mejoras en nuestra reinvindicaciones salariales», puntualizó.

«Estamos en una nueva cruzada a nivel nacional identificada como ‘Muévete por la dignidad, la vida y la familia’. Esta es una propuesta de movilización en todo el país en tono de protesta contra las políticas nacionales», señaló la dirigente.

Agregó que están en una nueva movilización en defensa de «los derechos humanos de todos nuestros colegas profesionales en el área de la salud».

Denunció que «el memorando 2792, bajo el brazo ejecutor de la Onapre, es el responsable de la desaparición de algunas primas contractuales, eliminando algunas y las otras reduciendo su porcentaje de beneficios en nuestros colegas».

-¿Se respetan los principios suscritos en la convención colectiva para los bioanalistas en Venezuela?

-No. Los principios contractuales consagrados en nuestro marco laboral no son respetados en su totalidad por el patrono Gobierno en el sector público. En este instante estamos muy preocupados porque la mayoría de nuestras cláusulas no son canceladas. Realmente la falta de dotación, reactivos y equipos médicos es la tragedia del día a día en el cumplimiento de nuestras nobles funciones con el pueblo venezolano.

-¿Cuáles son las exigencias inmediatas?

-Lo primero que exigimos es la dotación de los laboratorios a nivel nacional y el resguardo de la salud de los venezolanos, que es un derecho constitucional de todos los ciudadanos de esta nación. El Gobierno Nacional debe garantizar el derecho a la salud pública. Al sector salud lo tienen abandonado. Todos los profesionales del área de la salud estamos en el olvido por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

-¿Cuántos son los bioanalistas a nivel nacional?

-Hay 6.000 licenciados y licenciadas registrados como trabajadores del sector público para 2013. En la actualidad quedan alrededor de 2.500. Entre los factores que han impulsado la deserción de los bioanalistas y los auxiliares de laboratorio, se cuentan las malas condiciones laborales en los laboratorios, la falta de equipos, baja remuneración, amedrentamiento y ahora, durante la pandemia, poca protección ante el coronavirus, pues indica que muchos se han contagiado.

-¿Cómo están con la cancelación de los bonos de recreación y el resto de los compromisos contractuales?

-El bono de creación y los bonos de calzado sumados a la marcada ausencia de los equipos de trabajo está pendiente por cancelar. Estos compromisos están pendientes desde hace algún tiempo. Estamos en presencia un promedio de dos meses sin cancelar este tipo de compromisos.

-¿Quién es el responsable de estos retrasos?

-El primer responsable de toda esta realidad es el propio Ejecutivo Nacional. Todos estos retrasos se deben, en gran medida, a la falta de voluntad y compromiso con el gremio de los bionalistas de nuestro país.

-¿Esta nueva movilización surgió debido a la falta de cancelación de las primas y los compromisos pendientes?

-Realmente nuestra nueva cruzada esta enmarcada en lograr mejoras sustanciales en el ejercicio de nuestra noble profesión. Ahora estamos centrados en hacer posible el cumplimiento de nuestros compromisos laborales. Todo esto en el marco del orden constitucional de nuestro país, ejerciendo nuestro derecho de la protesta pacífica.

-Y después de dos años y medios de pandemia: ¿Cómo se encuentra el sector salud del país?

-Seguimos con los mismos problemas de siempre. La falta de dotación y el equipo necesario para el trabajo de nuestros colegas es una constante que marca de forma negativa el cumplimiento de nuestras funciones. La falta de reactivos y equipamiento es una contante de resaltar, todo esto sumado a la marcada ausencia del servicio de luz y agua en el interior del país.

-En esta nueva cruzada: ¿Cuál es el paso a seguir?

-Continuamos visibilizando nuestra situación. El Ejecutivo debe ser el garante en propiciar respuestas seguras a nuestro ejercicio. Deben garantizar el derecho de la salud para todos los venezolanos por igual.

LINK ORIGINAL: Contrapunto

