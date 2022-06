Judith confiesa ser ninfómana en ‘First Dates’: «Me encanta follar en todas las posturas y de todas las maneras»

Entornointeligente.com /

J udith llegó dispuesta a encontrar el amor en ‘First Dates’, aunque nos sorprendió muy pronto al definirse a sí misma como una «mujer ninfómana». Tal y como ella misma declararía, le «encanta follar en todas las posturas y de todas las maneras» . Su presentación fue tan pasional como su cita con Gustavo, quien no tardaría en afirmar que la parte de su cuerpo que más le gusta a las mujeres es «su pecho» mientras sonreía afablemente.

Ambos parecían coincidir en su forma de entender las relaciones, pues parecían estar buscando algo parecido. No obstante, gran parte de la cita giró en torno a la atracción sexual. Ella no se cortó un pelo, y llegó a declarar que «le comía el cuerpo entero, y se lo comía con nata y chocolate» o que «el acento gallego me pone burra» .

«La gente me dice que soy muy ninfómana y eso es un problema, siempre quieres más, nunca estás saciada» Por desgracia, a él, aunque cómodo, no se le veía tan dispuesta como ella. Curioso, sin lugar a dudas, pues durante una buena parte del encuentro él le siguió el juego, tonteando con ella . Ambos, eso sí, concordaron que, ante todo, el respeto es lo más importante.

Cuando le preguntaron qué pensaba sobre su cita, ella fue muy clara: «Mi perreo es infalible, yo creo que le he puesto cachondísimo», aseveró con total confianza. «él también me ha puesto cachonda a mí, la forma de bailar, de mover el culo, un gallego de pura cepa» , agregó poco después.

Por desgracia para Judith, la cosa no terminó en buen puerto. Pese a que sintió que había buen feeling entre ambos, Gustavo declinó tener una segunda cita. Gustavo reveló que tanto su físico como la distancia le echaban para atrás y que no quería hacerle daáo. Judith no se lo ha terminado de creer, pero él ha querido ser sincero y que prefería ser así para no hacerle daáo.

