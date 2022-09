Judge quedó en círculo de espera, y sigue tras HR 61

Entornointeligente.com /

NUEVA YORK — Aaron Judge se quedó en el círculo de espera por los New York Yankees , cuando el partido del domingo ante los Boston Red Sox se detuvo tras caer el tercer out de la parte baja del sexto episodio por lluvia, y más tarde se dio por terminado con un triunfo para New York 2-0 sobre Boston.

El toletero estelar sigue con 60 jonrones en la temporada, a uno de empatar el récord de la Liga de Americana impuesto por Roger Marris. Los aficionados en el Yankee Stadium tuvieron que tomar una difícil decisión: Aguantar la tormenta, con la esperanza de ver el histórico momento, o dirigirse a casa antes que se haga más tarde.

Muchos seguidores se quedaron y dejaron sus asientos para cubrirse de la lluvia debajo del toldo y en el vestíbulo. Una parte de los 46.707 aficionados que abarrotaron el estadio abucheó cuando los umpires pidieron la colocación de la lona a las 9:15 de la noche, pero la lluvia torrencial comenzó a caer poco después. Rayos y truenos acompañaron la fuerte tormenta que se extendió las 11 de la noche y posiblemente hasta la medianoche, de acuerdo con el pronóstico.

Judge bateaba de 2-1 con un doble y un boleto cuando se detuvo el partido y los Yankees, líderes de la División Este de la Liga Americana, estaban arriba 2-0 ante los Red Sox.

A las 23:00 horas locales los umpires reunieron a los managers Alex Cora y Aaron Boone para darles a conocer la decisión de que el partido se daba por terminado.

