Jubilados: El instructivo de la Onapre nos afecta «igualito que a un trabajador activo»

20-07-22.-Les han dejado de cancelar algunas reivindicaciones. Siguen esperando por el pago de bonos, como el de recreación para los trabajadores del sector salud. Queda un salario básico, critica Luis Cano. «El gobierno está descargando sobre las espaldas de los trabajadores la crisis económica que él mismo produjo», condena Pedro García La historia laboral venezolana en el siglo XXI está dividida en un antes y un después por el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). Una vez que se implementaron estas directrices, en marzo pasado, las protestas se incrementaron. Y no solo de trabajadores activos, que han visto su sueldo reducirse en hasta 70% (como siempre lo recuerda Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV). Los jubilados también han sufrido las consecuencias. Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital, reitera que el instructivo Onapre los golpea totalmente. «Los jubilados de la Administración Pública tenemos la convención colectiva que también nos ampara, y todas las cláusulas contractuales que tienen relación con los beneficios sociales y económicos están siendo modificadas; inclusive, eliminadas en algunos casos», detalla García. Varias primas se dejaron de cancelar a los docentes, recuerda. «Desde 1969, cuando el magisterio inició la discusión de las convenciones colectivas, no se había visto esto de desconocer primas contractuales». A los pensionados no los vulnera directamente el instructivo, comenta Luis Cano, presidente del Frente en Defensa de los Jubilados y Pensionados de Venezuela. «Pero en el caso de los jubilados la cuestión cambia. Por años de lucha nosotros logramos beneficios como los cestaticket. En el Ipasme tenemos una cláusula que dice que todos los beneficios a los que tienen derecho los trabajadores activos son transferibles a los jubilados», precisa. Cuando el gobierno implementa el instructivo de la Onapre «a nosotros, como jubilados, se nos desmejora también». Nos afecta, advierte, «igualito que a un trabajador activo». A los jubilados del sector salud el ingreso se les ha reducido. «Con la cláusula de antigüedad teníamos 80% y eso lo bajaron a 30%», ejemplifica. «Cuando vienes a ver te está quedando un salario básico». Enfermeras también han denunciado que dejaron de pagarles el bono recreacional desde mayo pasado. Pedro García atribuye el instructivo de la Onapre y la eliminación de las primas a la política anticrisis del gobierno del mandatario Nicolás Maduro. «El gobierno está descargando sobre las espaldas de los trabajadores la crisis económica que él mismo produjo. Están ahorrándose salarios, pasivos laborales, para supuestamente controlar la inflación. Ese es el fondo del asunto», expone. Las protestas de activos y jubilados continuarán porque el gobierno desconoce los contratos colectivos y los compromisos, reitera Roberto Carpio, jubilado del Ipasme. Lo que pasa en Venezuela, considera Cano, es que «no hay estado de derecho». Por eso las acciones legales parece que no prosperaran. Varias organizaciones han acudido al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad del instructivo de la Onapre, y el máximo tribunal decidió admitir el recurso. Como lo adelanta el presidente del frente, están evaluando demandar al Estado para que los indemnice por la suspensión del pago del bono de recreación.

