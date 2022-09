Jubilaciones especiales en los estamentos de seguridad tienen una falla actuarial de origen, reconoce el MEF

Entornointeligente.com /

En medio del debate sobre la crisis de pensiones de la Caja del Seguro Social (CSS) surge otra arista: las llamadas jubilaciones especiales de la fuerza pública, que cada año pesan más en el presupuesto general del Estado.

Solo para el 2023 estas pensiones implicarían $125 millones. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo aprobó $87.7 millones para su financiamiento, explicó el ministro de Seguridad, Juan Pino, durante la sustentación del presupuesto del Ministerio de Seguridad (Minseg), en la Asamblea Nacional, que asciende para el otro año a $903 millones 108 mil 577.

Las jubilaciones especiales permiten a los agentes de los estamentos de seguridad (Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras y Servicio Nacional Aeronaval), jubilarse a los 30 años de servicio. Es decir, antes que la edad prevista a la ley orgánica de la CSS (Ley 51 de 2005), que es de 62 años para los hombres y 57 para las mujeres.

Problema actuarial

Carlos González, director de Presupuesto del MEF, recordó que a diferencia del resto de los que cotizan en la CSS el que tiene este tipo de jubilación, principalmente miembros de la Policía Nacional, se puede jubilar antes de llegar a la edad reglamentaria. Y el tramo que queda lo financia en un 100% el Estado. Una vez cumple la edad y el trámite pasa por la CSS, el porcentaje baja a 40%. El 60% restante lo asume la CSS.

Señaló que sin entrar a calificar si el sistema es justo o no «nace con una falla actuarial», debido a que estos sistemas deben estar basados en un financiamiento que garantice el cumplimiento de estas obligaciones. «El análisis que hemos hecho es que este beneficio tiene un problema de raíz actuarial». Indicó que el trámite de jubilación de los estamentos de seguridad ante la CSS, por alguna razón, no ha sido ágil. Indicó que muchos agentes no hacen el trámite y su pensión la sigue pagando el Estado.

El subdirector de Recursos Humanos del Minseg, Juan Vega, planteó que han solicitado al personal en edad de jubilación que haga los trámites ante la CSS.

¿Cambiar la ley?

Durante la sustentación Pino fue interrogado por los diputados de las diferentes bancadas, quienes señalaron lo preocupante de tipo de pensiones, tanto para el Gobierno como para la CSS y pusieron sobre la mesa la necesidad de reformar la Ley 18 de 1997 (orgánica de la Policía Nacional).

Entre 2018 y 2022, el Minseg solicitó para pagar jubilaciones de los estamentos de seguridad cerca de $337 millones 300 mil. Este monto, según técnicos de la Asamblea y en palabras de la diputada Yanibel Ábrego, refleja una tasa de crecimiento anual del 12%, mucho más alta si se compara con el 5%, que es lo que ha crecido el fisco en los últimos tres años. La cifra, sin embargo, puede ser mayor, porque muchas veces se piden créditos adicionales o se hacen traslados de partidas entre instituciones.

Mientras que para el diputado Juan Diego Vásquez, el tema no es entrar en un juicio de valor, sino buscar lo que es rentable, lo que puede mantener el Estado y lo que no caiga en exceso.

El tema de las jubilaciones especiales también se entrelaza con los ascensos que dan en los estamentos, muchas veces sin mayores méritos o logros, lo que incrementa el pago de las jubilaciones.

Indirectamente para la CSS es un problema, porque mientras un funcionario de los estamentos de seguridad se puede jubilar con un tope de 25 o 30 años de cuotas, un trabajador normal puede cotizar hasta 40 años.

Una situación similar también ocurre con los miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá, quienes se jubilan antes de la edad reglamentaria. No obstante, por el nivel de salarios más bajos y la cantidad de funcionarios el impacto es menor.

Ascensos

El ministro Pino indicó que los ascensos se han ido regulando a lo interno de las instituciones. «Lo primero que hicimos fue reglamentar los ascensos de la fuerza pública para que fuesen obtenidos por mérito profesional y también hemos ajustado la estructura en el nivel superior, haciendo lo que se llama la pirámide (…)», explicó. Se espera, según dijo, que este año asciendan 12 comisionados.

Para 2024 se tiene previsto la jubilación de 3 mil 300 funcionarios de los estamentos de seguridad.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com