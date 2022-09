Juanes se fue con su música a otra parte, con camisa negra y demás yerbas…

Entornointeligente.com /

El sobrino de Álvaro Uribe Vélez, con su pelambre espelucada, su rancia pecueca de narco, quiso venir a rebuscarse unos dólares de un pueblo para el cual rogó a los gringos invadiera. Ha echado para atrás su concierto, desconcertadamente, se ha tenido que ir con su música a otro lado, y también con sus hediondas yerbas. Y eso que había prometido repartirlas gratuitamente, con camisas negras y todo… Suspendió, pues el Juanes, su concierto en Caracas, que lo tenía programado para el próximo 4 de noviembre, y acusa a Diosdado de haberle aguado la fiesta, porque lo llamó inmoral supremo cuando él no llega ni a hijo de…. No hay que olvidar que este cutre de Juanes, participó en el «Venezuela Live Aid», el concierto internacional organizado por la ultraderecha latinoamericana en la frontera con Colombia. Fue en 2019, en Cúcuta, aquella orgía de malandros drogados, en el que murieron algunos militantes del partido Primera Justicia, hijos mimados del Princeso de Salamanca. Para aquel «Venezuela Live Aid», Juanes les prestó a sus fanáticos seguidores, los de la banda Los Rastrojos para que protegieran a don Juan Guaidó. Aquellos narcos, haciéndole honor a su emblemática canción, llegaron con sus camisas negras y cagadas. Muchos militantes de Voluntad Popular y de Primero Justicia habían comprado centenares de entradas para el referido concierto y cuando se dio el anuncio de la suspensión, que se iba a celebrar en la terraza del Centro Ciudad Comercial Tamanaco, la llorona fue espantosa. Juraron vengarse cuando vieran en un concierto al Potro Álvarez lo cual hicieron hace dos días en el concierto de Wisin y Yandel. Los seguidores de Leopoldo y Julio Borges se sintieron tan arrechos que dijeron no solicitar el reintegro de su dinero. Diosdado le había dicho: «Juanes, te voy a decir algo: el presidente aquí sigue siendo Nicolás Maduro. El mismo que, según tú, no te dejaba entrar», señaló Cabello en aquel entonces. «Es una inmoralidad», dijo después. «Eres un gran inmoral, vienes por dinero, después de decir que no venías a Venezuela, y que cantaste en un concierto donde pedías una invasión al país.» Días después, Diosdado reconfirmó que Juanes era «un protegido de Alvaro Uribe», comentó las reacciones de la prensa a sus declaraciones: «Se alborotó la gusanera con lo de Juanes», dijo, mientras se reía y le enviaba un mensaje directo al cantante «¿Yo arremetí contra Juanes? Yo quiero saludarlo y todo. Que me firme una camisa negra. Yo quiero saludarlo y verle la cara, y decirle: ‘Pero tú eres tan inmoral’. Así, sin nada». La periodista Lucía Eugenia Córdova, se manifestó en sus redes sociales al conocer la decisión de suspender la cita. «Sirvió la presión que hicimos por acá y otros espacios. Ese hombre no es bien recibido en este país que tanto saboteó y en contra del cual apoyó una invasión. Fuera para siempre, Juanes. Somos dignos.» La derecha española sostiene que «el impasse con Juanes se concreta en un momento de apertura y reactivación de los conciertos internacionales en el país luego de varios años de conflictividad política». RIP…

