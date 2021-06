Juanes, Miley Cyrus y J Balvin a la cabeza en un disco tributo del “Álbum Negro” de Metallica

Juanes , J Balvin , Mon Laferte son algunos de los representantes latinos que se suman a músicos como Mac Demarco , Miley Cyrus y Elton John , St. Vincent , Cage The Elephant y tantos otros. El resultado es un extenso disco que saldrá a la venta el 10 de septiembre en formato digital y el 1 de octubre en formato físico. Todas sus ganancias estarán destinadas a entidades beneficas

Informate más “Maradona: sueño bendito”, nuevo adelanto de la serie sobre la vida de Diego Los más de 50 artistas combinados con las 12 canciones del disco sin nombre de Metallica (pero conocido popularmente como “El Álbum Negro” ), generan una ecuación que da por resultado un sinfín de posibilidades. Este homenaje al disco negro saldrá a la venta en una edición de 7 LPs para los amantes del vinilo, y de 4 discos para quienes prefieran el CD. “The Metallica Blacklist celebra la influencia duradera del grupo con más de 50 artistas sin precedentes que abarcan una gama increíblemente amplia de géneros, generaciones, culturas, continentes y más, cada uno contribuyendo con una interpretación única de su versión favorita del álbum negro” , celebró la banda desde su web.

Sumado al experimento musical para celebrar y homenajear a Metallica, cada artista que aportó su versión eligió una fundación a la cual destinar el dinero recaudado. ” Todas las ganancias serán donadas a organizaciones benéficas que cada artista colaborador ha elegido junto con All Within My Hands, la propia fundación de Metallica” . En la propia web del grupo hay un listado detallado donde cada artista señala a qué organización eligió.

La variedad de artistas y lo diverso de la convocatoria no hace más que afirmar, tal como busca celebrar el disco, la influencia de Metallica en todo el mundo y cómo, con este disco en particular, lograron trascender estilos y fronteras.

El disco negro de Metallica salió a la venta el 12 de agosto de 1991 y se convirtió en el álbum más vendido en la historia del heavy metal. “Enter Sandman” , “The Unforgiven” y “Nothing Else Matters” se convirtieron en clásicos instantáneos y llevaron al grupo a una masividad hasta entonces impensada para el género. Además del disco tributo, Metallica anunció la salida de una reedición remasterizada del original también para el 10 de septiembre.

