Juanes habla sobre la cancelación de su concierto en Venezuela

17 Sep, 2022 | Por primera vez, el cantautor colombiano Juanes habló sobre la cancelación de su concierto previsto para el 4 de noviembre en Venezuela.

En entrevista a la AFP, el artista expuso que lo canceló tras las palabras de Diosdado Cabello, ya que no quiere estar en un evento angustiado.

«Yo no quiero estar en un concierto angustiado, pensando que algo le va a pasar a la gente o a mí. En esas circunstancias no vale la pena. Para mí eso es algo sagrado: cantar y disfrutar de un concierto. Creo que no está la situación todavía para eso», expresó Juanes.

En agosto pasado Cabello dijo en su programa El Mazo Dando que el cantante es un «inmoral» y rechazó que haya criticado a Nicolás Maduro.

» Nicolás sigue siendo el presidente y vas a venir. Es una inmoralidad. Eres un inmoral supremo. ¡Un gran inmoral eres! Vienes por la plata, después de decir que no venías a Venezuela, después de que cantaste en un concierto cuando se iba a invadir a Venezuela, platica, platica», manifestó Cabello durante su programa en la televisión estatal», dijo el chavista en ese entonces.

Juanes dijo que decidió venir al ver la buena experiencia que muchos de sus colegas artistas han tenido en Venezuela.

«Entonces (pensé) bueno quizá es un momento para ir. Pero lo primero que sucedió fue lo que tu viste», expuso en referencia a Cabello.

Destacó que Venezuela es muy importante para él, ya que marcó el principio de su carrera.

«Yo creo que fue el primer país al que yo fui (a cantar). Tengo mucho cariño por el público. Había sido muy complicado (planear el concierto). Nosotros habíamos tratado de ir con el maestro (José Antonio) Abreu antes de que falleciera (en 2018) y al otro día que salimos de Venezuela literal nos dijeron: «acá no vuelvas», indicó.

LINK ORIGINAL: El Sol de Margarita

