Juancho Hernangómez pacta con los Raptors

Los Toronto Raptors confirmaron este jueves el fichaje del ala-pívot español Juancho Hernangómez, quien se estrenó recientemente como actor en la película «Hustle».

Hernangómez, que se comprometió por una temporada, se integrará de esta forma a su sexto equipo de la NBA desde que resultó seleccionado por los Denver Nuggets con el número 15 del Draft de 2016.

Welcome to the North Side, @juanchiviris41 #WeTheNorth pic.twitter.com/nW0qXjDw4R

— Toronto Raptors (@Raptors) July 28, 2022

El ala-pívot de la selección española, de 26 años, era agente libre después de que los Utah Jazz no ejecutaran su opción para renovarlo por 7,3 millones de dólares.

Utah fue una de las tres franquicias, junto a Boston Celtics y San Antonio Spurs, en las que el español jugó la pasada campaña, con discretos promedios de 3,3 puntos y 2,5 rebotes.

El español adquirió una mayor popularidad en Estados Unidos a raíz del estreno en junio de la película «Hustle» (Garra) en Netflix, producida entre otros por LeBron James.

En la cinta Hernangómez representa el papel de Bo Cruz, un jugador de basquet callejero en España que resulta descubierto por un ojeador de la NBA que interpreta Adam Sandler.

Love you all pic.twitter.com/4PVY5iF3Gt

— Adam Sandler (@AdamSandler) May 10, 2022

