Juan Reynoso volverá a apostar por Raúl Ruidíaz en la selección peruana

Juan Reynoso no dudó en llenar de elogios a Raúl Ruidíaz y resaltó el buen momento del delantero del Seattle Sounders de la Major League Soccer de los Estados Unidos «A mí me gusta mucho y no es un secreto. Raúl (Ruidíaz) es de esos delanteros que no lo quieres marcar, porque pareciera que no están en la cancha, que se desconecta, pero de pronto…», dijo a Movistar Deportes. Agregó: «Curiosamente a Raúl lo ves bajo, pero es muy intuitivo y tiene mucho timing en ir a buscar la pelota. Sin embargo, con seis, ocho o hasta nueve hombres dentro del área, no hay zona que pueda ocupar». Sobre la poca eficacia que ha tenido Ruidíaz en la selección peruana cuando ha sido requerido por el técnico Ricardo Gareca en el anterior proceso, Reynoso explicó que el momento que ingresó al juego no lo favoreció. «No lo ha favorecido por momentos la estructura de juego y las pocas o muchas veces que ingresó, el partido ya estaba con los rivales muy atrás. No había tanto espacio para que Raúl juegue entre líneas para que termine definiendo dentro del área» , culminó. Todo hace indicar que Raúl Ruidíaz regresaría las convocatoria de una selección peruana, luego que Gareca no lo tuvo en cuenta en el último tramo de las eliminatorias y para el repechaje intercontinental ante Australia por el penúltimo cupo al Mundial Catar 2022 . Más en Andina: ?? La selección peruana de vóley se impuso 3-0 al conjunto de Uruguay en marco del inicio del Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino Sub-21. La escuadra nacional enfrenta este jueves (20:00 horas) a Argentina. https://t.co/ItY48AWcKE pic.twitter.com/ZCiKkYZfX9

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 18, 2022 (FIN) JSO Publicado: 18/8/2022

