Juan Reynoso: Esto dijo sobre Ruidíaz, Jefferson Farfán, Piero Quispe y Paolo Guerrero

El retorno de Raúl Ruidíaz: «Sobre todo por la capacidad, es un tipo probado en dos ligas importantes como son la mexicana y MLS. Lo que hablamos es con los jugadores del exterior, mostró total compromiso de regresar y competir por un lugar. Eso se valora, se agradece y va a tener esas chances. No tiene que demostrar nada. Sí, entre comillas, hay la percepción de que él no ha rendido en Selección, pero yo sé lo que puede dar. No lo llamaría revancha, pero él quiere oportunidad de demostrar y se la voy a dar. No le quiero cargar presión extra. Es un tipo de 31 goles que hizo goles en las ligas en las que estuvo. Esto es fútbol. A veces la metes, a veces choca al palo». Paolo Guerrero: «Paolo no tiene que demostrar nada. Son amistosos. Queremos que vaya sumando minutos, estuvo mucho tiempo sin jugar. Cuando lo veamos al 100%, seguro será convocado. Lo que menos queremos es incomodarlo, sacarlo de su hábitat, es un viaje muy largo. Sabemos lo que nos va a dar Paolo. Dios quiera que en siguiene amistoso, que podría ser en noviembre pueda estar o, de repente, ya directamente en la Eliminatoria». Jefferson Farfán: «Conversamos particularmente el caso de ‘Jeffry’, lo dejamos en reserva. Parte con desventaja respecto al caso de Paolo (Guerrero), pero cuando lo veamos bien va ser convocado, seguramente». Piero Quispe : «Lo vimos entrenar aquí y en Universitario. Es un jugador con una dinámica que visualizo para la Selección. Tiene un talento importante y vamos a ver cómo responde. Ha hecho los méritos para dar ese salto de calidad». Sobre Luis Advíncula : «Pasó por una situación que él asume que no fue lo ideal. Estaba en caliente (cuando dijo que renunciaba a la bicolor). Me ratificó que esta a muerte con la Selección, con hambre no de revancha sino de jugar nuevamente». No convocatoria a jugadores del Melgar: «Más que premiar a Melgar, lo que no quisiéramos es castigarlo. Si comparas el número de partidos que ha tenido Melgar con el torneo internacional y el local, ya le saca ventaja al resto de clubes. Encima, se perderían 3 partidos (el de la fecha y los dos pendientes) y solo viajarían para jugar algunos minutos de los amistosos, y no lo veo congruente. Así, de una u otra forma, buscamos optimizar y que los jugadores no se saturen por viajes. En la selección el entrenamiento es menos intenso y menos agresivo que en los clubes, pasa por ese lado». Las dos listas: «Si queremos hacer crecer los jugadores de la liga local necesitamos entrenarlos, que mejoren hábitos de vida. Eso no se logra solo con visitarlos, nos interesa verlos entrenar y corregir cosas o apoyar lo bien que vienen trabajando». Alianza Lima: «Se dio una situación que no contemplábamos. Se nos dijo que era mejor que no fuéramos (al Estadio). Somos respetuosos de los clubes e instituciones. Ya nos reunimos con el cuerpo técnico de Alianza y tenemos la información que estamos buscando». Más en Andina ??El entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, anuncia su primera lista de convocados para los cotejos amistosos contra México y El Salvador. Mira la galería completa aquí ?? https://t.co/wOLP0psw1R Foto: ANDINA/ @nutriavalle pic.twitter.com/yylH0zmFMx

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 9, 2022 (FIN) RES Publicado: 9/9/2022

