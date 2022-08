Juan Reynoso: «Creo que debemos mantener lo que construyó Ricardo Gareca»

Entornointeligente.com /

Reynoso dijo que el fútbol es presente y por ende hoy le permite llegar a la selección con mucha energía, muchas ganas de ilusión. Eso lo ratificara con los resultados y rendimiento. «Me encuentra maduro, muy tranquilo en situaciones no solo de vida, sino en momento que, como todos, evolucionamos en nuestras profesiones y uno está más convencido de lo que hace. A lo largo de nuestra carrera vamos modificando la metodología. Me encuentro en mi mejor momento en cuanto a tranquilidad», dijo Reynoso. Agregó: «La selección se encuentra con alguien maduro, más tolerante, que optimiza más las herramientas con las que cuenta». Sobre las razones que tuvo para asumir el cargo de técnico de la selección peruana, Reynoso indicó que siente que existe el grupo humano y las herramientas necesarias para realizar una gran labor. No cree en cuenta nueva porque mantendrá lo hecho por Ricardo Gareca. » Creo que todo se conjuga. La parte racional por la que uno acepta es por momento individual y colectivo que tiene, porque condición en Videna está dada para hacer trabajo estable y con convicción. Algo que me llamó la atención es el equipo como grupo humano. No creo en el borrón y cuenta nueva. Creo que lo que se construyó con Ricardo (Geraca) a la cabeza, hay mucho por mantener. Esa parte de creer en el jugador peruano ya está», manifestó. Reynoso espera tener una reunión con Ricardo Gareca.»No he tenido la suerte de conversar con Ricardo, pero hay algo pendiente para hablar de fútbol y retroalimentarnos. Él puede ayudar más de lo que yo le pueda decir». Disciplina total El estratega también abordó el tema de la disciplina y comentó que la clave será una comunicación transparente y dejando en claro que la ‘blanquirroja’ está por encima de todo. «Todos aquí nos conocemos, hoy la gestión es muy distinta, el jugador es cada vez más profesional y como decía siempre la selección va a estar por encima de cualquier ego», aseguró. Luego, Reynoso señaló: «Muchos pensarán que llega el sargento, el general y para nada, creo que con buena comunicación, hablando de forma transparente, y poniendo los lineamientos muy claritos ese tema se resuelve anticipando situaciones». Reynoso dio a conocer que en este proceso que asume trabajará con un equipo calificado. «Voy a presentar en ausencia a Joaquín Velasquez, auxiliar 1, y Gustavo Leombruno, PF 1. Jaime Serna, peruano, auxiliar 2, Luis Orozco, auxiliar 2. Néstor Ibarra, PF 2. Rosalío Díaz, audiovisual. Óscar Gambetta, preparador de arqueros». El flamante técnico bicolor halagó el trabajo de Gianluca Lapadula. «Lapadula es un jugador que, más allá de sus condiciones técnicas-tácticas, se nota que es un ganador, es un tipo que contagia. Como defensa me visualizo enfrentándolo y seguro me complicaría, y es de esos delanteros que uno como defensa no quiere enfrentar». Finalmente, se refirió al futbolista nacional. «Creo que el jugador peruano cada vez se adapta más a la exigencia a la alta competencia». Más en Andina: ????? El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, dijo que se siente convencido de que Juan Reynoso seguirá regalando esas mismas alegrías que hizo que el país se una más que nunca. https://t.co/4kmJwjWups pic.twitter.com/bLac2KHMkM

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 3, 2022 (FIN) JSO Publicado: 3/8/2022

