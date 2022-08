Juan Pablo Guanipa: «Presidente Petro protegga i nostri esiliati»

Entornointeligente.com /

CARACAS:- Juan Pablo Guanipa, primo vicepresidente della Commissione Delegata Legislativa ha espresso la sua preoccupazione per le sorti dei tantissimi emigrati ed esiliati venezuelani in Colombia. Sono moltissimi i giovani dissidenti che hanno cercato rifugio nel paese vicino e che, per ragioni di precarietà economica, si trovano nell’impossibilità di spostarsi. Ha dunque rivolto una esortazione al Presidente Gustavo Petro chiedendo la protezione di tutti loro.

Dopo aver ringraziato il vicino paese per aver accolto quasi 2 milioni e mezzo di venezuelani emigrati negli ultimi anni, sottolinea che più della metà, circa 1 milione e mezzo gode della protezione che conferisce loro lo Statuto Temporale di Protezione (ETP), deciso dal Presidente uscente Iván Duque.

Ricordando al neo eletto Petro che il suo successo sarà anche quello dei venezuelani che risiedono in Colombia, Guanipa ha chiesto di protrarre la politica di accoglienza avviata dall’ex Capo di Stato Juan Manuel Santo e continuata da Iván Duque. Chiede inoltre di ampliare la protezione che già ricevono gli emigrati venezuelani grazie all’ETP affinché possano integrarsi e diventare fonte di ricchezza per la Colombia.

Guanipa ha poi chiesto al Presidente Gustavo Petro di fare in modo che la Colombia diventi il muro di contenzione capace di frenare l’autoritarismo di Maduro e altresì di aiutare la dissidenza venezuelana affinché non finisca nelle carceri del paese.

Per concludere ha rivolto un’esortazione al neo eletto che occuperà la Presidenza a breve, affinché aiuti i venezuelani a recuperare la democrazia.

Intanto Colombia e Venezuela hanno ripreso le relazioni diplomatiche e si prevede che presto torneranno a normalizzarsi anche quelle economiche.

