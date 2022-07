Juan Pablo Guanipa: «La tragedia de los venezolanos en el Darién es responsabilidad de Nicolás Maduro»

Entornointeligente.com /

※ El líder opositor afirmó que más de 6 millones de venezolanos huyeron del país por la grave crisis que existe en Venezuela.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa aseguró que el régimen de Nicolás Maduro ha generado una emergencia humanitaria compleja que trajo como consecuencia que 6,2 millones de venezolanos huyeran del país, lo que conlleva a que Venezuela alcance la tercera crisis de migrantes y refugiados del planeta, solo superada por la crisis siria, y los refugiados por la invasión de Rusia a Ucrania.

«Esto nos demuestra que Nicolás Maduro y su régimen han sido para Venezuela tan dañinos como las guerras en otros países del mundo», dijo Guanipa, a la vez que afirmó que Venezuela padece una tragedia humanitaria sin precedentes, evidenciada por la migración continuada.

«Muchos países de Sudamérica, con la excepción de Colombia cuya política migratoria solidaria ha sido un ejemplo para el resto del continente, han endurecido sus políticas para los migrantes, por lo que los venezolanos se han visto en la necesidad, motivados por la desesperación, de cruzar la selva del Darién, pasando por toda Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos», aseveró el parlamentario.

Enfatizó, además, que «en los últimos meses, hemos sido testigos de los dramáticos testimonios de venezolanos tratando de cruzar el Darién. Niñas y mujeres violadas. Hombres muertos y mutilados por el camino. Compatriotas de todas las edades que mueren por hambre en esta travesía. La Selva del Darién es una de las fronteras más peligrosas del continente. En ella, reina el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas».

Manifestó que la crisis es tal, que los venezolanos ponen en riesgo sus vidas, con tal de buscar un mejor futuro, el cual están conscientes que no podrán conseguir en Venezuela, ya que ven truncadas sus posibilidades de superación propias y las de sus familiares, incluyendo sus hijos.

«Si Venezuela se estuviera arreglando, los venezolanos no estarían cruzando el Darién para tratar de llegar a Estados Unidos. Esta tragedia humanitaria debe hacer reflexionar a la región. Mientras no se derrote a la dictadura de Nicolás Maduro, el éxodo venezolano continuará y la diáspora en el país seguirá aumentando. No es con visas o muros como se soluciona la migración venezolana, es derrotando a Maduro y recuperando la democracia en Venezuela», concluyó.

