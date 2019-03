Juan Guaidó dice que Venezuela “ya ha colapsado”

Entornointeligente.com / (CNN) — A medida que los venezolanos continúan luchando por una crisis de energía a nivel nacional, Juan Guaidó , líder de la oposición y quien se declaró presidente interino de Venezuela, dijo que las interrupciones de energía eléctrica, o apagones , eran una prueba de que el país “había colapsado” y que las personas que murieron durante los apagones fueron “asesinadas”.

“Venezuela ya ha colapsado”, dijo Guaidó a CNN. “No hay servicio en los hospitales. Estos fueron los mejores hospitales del país. Si estamos en la capital, ¿cómo será kilómetros adentro de Venezuela, donde no ha habido o ha habido muy poca gasolina con cortes periódicos de electricidad, sin bienes básicos, con transporte público ineficiente? Con toda responsabilidad, puede decirse que Venezuela ya ha colapsado”.

Guaidó dijo que las acusaciones del gobierno del asediado presidente Nicolás Maduro de que Estados Unidos había llevado a cabo un ciberataque contra el suministro eléctrico del país eran absurdas y que la principal planta de suministro de energía eléctrica de Venezuela estaba completamente antigua, la maquinaria analógica no estaba conectada a ninguna red.

“Estamos en medio de una catástrofe que no es el resultado de un huracán, que no es el resultado de un tsunami”, dijo Guaidó. “Es el producto de la ineficiencia, la incapacidad, la corrupción de un régimen que no se preocupa por las vidas de los venezolanos”.

De acuerdo con Guaidó, quien encabeza la Asamblea Nacional de Venezuela y en enero se declaró presidente interino, un incendio forestal que destruyó las líneas eléctricas causó la falla eléctrica inicial que ha sumido al país ya en una crisis aun más profunda.

Guaidó dijo que el éxodo de millones de venezolanos en los últimos años probablemente significaba que no había suficientes ingenieros para ayudar a terminar con los apagones.

Juan Guaidó, durante una conferencia de prensa en Caracas, este domingo. (Crédito: MATIAS DELACROIX/AFP/Getty Images)

“No tienen la mano de obra. Dudo que tengan la capacidad de restaurar completamente la energía”, dijo. Asimismo, cuestionó las cifras del gobierno de que solo dos personas habían muerto y dijo que la oposición había registrado 17 muertes .

“Hemos registrado 17 asesinatos”, dijo. “No puedo llamarlo de otra manera, debido a la falta de electricidad. Imagínese si en su país se da cuenta de que han pasado cuatro días sin electricidad porque robaron de las plantas eléctricas y murieron 17 personas. Eso es asesinato”. CNN no puede confirmar de forma independiente el número de muertos por cortes de energía que azotan a Venezuela desde el jueves por la tarde.

Entornointeligente.com