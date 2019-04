Juan Guaidó desde El Marqués: haremos un encuentro mundial de líderes en Venezuela para tratar crisis humanitaria

Entornointeligente.com / Foto relacionada Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó manifestó este sábado que entiende y comparte el sentimiento de los venezolanos a pedir la activación del artículo 187, pero recordó que sus aliados, refiriéndose a Estados Unidos, dijeron que era prematuro. No obstante, insistió que Venezuela no esta sola y reafirmó que tienen un plan establecido. “Aquí no estamos improvisando, estamos hablando con nuestros aliados y dijeron: es prematuro. Pero de nuevo, ¿vamos a esperar o vamos a seguir en las calles de Venezuela?”, aseguró Guaidó frente a la multitud de venezolanos reunidos en El Marqués. Guaidó informó que al menos 6 estados de Venezuela no tienen electricidad y más de 12 entidades no tienen agua. “Creen que con represión en el estado Zulia, secuestrando a dos diputados, nos detendremos. Hemos asumido una estrategia un plan, un juramento con Dios y con nuestro país. Nada nos va detener hasta lograrlo”, puntualizó. información en desarrollo… [embedded content] Artículo anterior Natti Natasha meneó las caderas en pleno set de maquillaje (+Video) Ig: @yimmerlys Tw: @yimmerlys Seguir leyendo en el medio que originalmente publicó esta noticia RelacionadoLINK ORIGINAL: NoticiasVenezuela.org

