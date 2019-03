Juan Guaidó consideró una amenaza expulsar a diplomático alemán

Entornointeligente.com /

Primicias24.com- Juan Guaidó, presidente del la Asamblea Nacional (AN), condenó este miércoles la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de declarar “persona non grata” al embajador de Alemania en Caracas y consideró que la medida “es una amenaza a un diplomático que ejerce funciones en Venezuela”.

El parlamentario exhortó a la comunidad internacional a considerar la acción contra el diplomático, no por la declaratoria de persona non grata, “porque no tiene cualidades para hacerlo”, sino por las repercusiones que la decisión supone.

Síguenos en Twitter como @primicias24

LINK ORIGINAL: Primicias 24

Entornointeligente.com