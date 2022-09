Juan Guaidó: «Citgo está refinando más crudo diario que toda la producción de PDVSA en Venezuela»

Entornointeligente.com /

El dirigente venezolano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, quien ejerce el rol de mandatario interino reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y algunos gobiernos de América Latina, presentó lo que denomina como balance de gestión en el cual se incluyo menciones vinculadas con el sector de los hidrocarburos. En específico se refirió al manejo de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos y a loa acreedores que tiene la empresa, pero no ahondo en el caso de la petroquímica Monómeros. «Si no fuera por el trabajo hecho por nuestro equipo, el futuro de una empresa como Citgo hubiese sido terminar rematada a precio de gallina flaca porque Nicolas Maduro, en su desesperación por recursos para mantener sus jerarcas, fue capaz de empeñarlo e hipotecarlo todo, de seguir destruyendo lo que ya destruyó», digo Guaidó en su intervención. En Citgo hemos logrado, entre otras cosas que la refinería Lake Charles alcanzara su récord histórico de producción en mayo de 2022 y durante el primer trimestre de este año la empresa ha generado 1.531 mil millones de dólares. Solo CITGO está refinando más barriles de crudo diario que toda la producción de petróleo PDVSA en Venezuela. Mientras Maduro terminó de destrozar PDVSA, en Citgo se ha demostrado cómo puede ser la renovación de nuestra industria», aseguro. Explico que se trabaja en dos frentes: la denuncia del mal manejo de todos estos años y acciones concretas para recuperar la industria. En tal sentido, dijo que se han presentado antes los Departamentos de Tesoro y Justicia 47 casos de corrupción en los que esta vinculada PDVSA Con respecto a litigios y reclamo de acreedores indico que se enfrentado más de 200 procesos, en el que están en juego unos 41.000 millones de dólares y mencionó que se contabilizan más de 40. 141.millones de dólares en litigio por parte de la procuraduría en distintos casos. «Un mensaje a los acreedores: Venezuela hoy no tiene tantos activos como para que se puedan cobrar. Pero en democracia se pueden honrar los compromisos legítimos de la nación», aseguro. En lo que se refiere al caso de la empresa petroquímica Monómeros aseguro que se mantiene en línea de combatir la corrupción. «Hemos sido claros y ante denuncias de la Comisión de Contraloría hemos pedido que se destituya la directiva en varias oportunidades y que se investigue a profundidad», dijo Guaidó

